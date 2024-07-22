«Выдумала избиение». Воспитанница уфимского детдома покалечилась при побеге

Инсайдерские каналы сообщали о том, что неизвестные избили девочку. Теперь же утверждается, что историю с нападением она выдумала — в этом пациентка призналась сама. Согласно информации источников, травмы подросток получила при попытке побега, выпав из окна. Воспитанница учреждения собиралась вылезти по тросу из постельного белья, однако «верёвка» не выдержала.