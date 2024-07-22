«Выдумала избиение». Воспитанница уфимского детдома покалечилась при побеге

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Ранее Mkset сообщал о том, что в больницу поступила воспитанница городского детдома — девочку госпитализировали с многочисленными тяжёлыми травмами.
Инсайдерские каналы сообщали о том, что неизвестные избили девочку. Теперь же утверждается, что историю с нападением она выдумала — в этом пациентка призналась сама. Согласно информации источников, травмы подросток получила при попытке побега, выпав из окна. Воспитанница учреждения собиралась вылезти по тросу из постельного белья, однако «верёвка» не выдержала.
Как выяснила ранее редакция, состояние пострадавшей стабилизировалось, однако пока остаётся тяжёлым. За пациенткой продолжают наблюдать врачи.