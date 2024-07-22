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Известно, кто «избил» воспитанницу детдома в Уфе

«Выдумала избиение». Воспитанница уфимского детдома покалечилась при побеге

22 июля 2024, 05:17
Фото: 1MI

Известно, кто «избил» воспитанницу детдома в Уфе

Новые подробности инцидента с травмированием девочки в социальном приюте Уфы публикуют Telegram-каналы.

Ранее Mkset сообщал о том, что в больницу поступила воспитанница городского детдома — девочку госпитализировали с многочисленными тяжёлыми травмами.

Инсайдерские каналы сообщали о том, что неизвестные избили девочку. Теперь же утверждается, что историю с нападением она выдумала — в этом пациентка призналась сама. Согласно информации источников, травмы подросток получила при попытке побега, выпав из окна. Воспитанница учреждения собиралась вылезти по тросу из постельного белья, однако «верёвка» не выдержала.

Известно состояние избитой воспитанницы детдома в Уфе
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Как выяснила ранее редакция, состояние пострадавшей стабилизировалось, однако пока остаётся тяжёлым. За пациенткой продолжают наблюдать врачи.

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