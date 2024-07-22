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Прокуратура заинтересовалась побегом из уфимского детдома

Прокуратура заинтересовалась побегом из уфимского детдома

22 июля 2024, 05:51
Фото: 1MI
Надзорный орган проверит работу сотрудников учреждения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Башкирии начала проверку после инцидента с травмированием воспитанницы детдома в Уфе. Как сообщал Mkset, 15-летняя девочка в ночь на 22 июля попала в больницу с тяжёлыми травмами.

В сети ранее распространялась информация о том, что пациентку избили неизвестные, однако позже пострадавшая призналась: историю с нападением она выдумала, а покалечилась — при попытке побега через окно.

«Выдумала избиение». Воспитанница уфимского детдома покалечилась при побеге
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Прокуратура намерена выяснить обстоятельства и подробности инцидента, а также дать правовую оценку действиям персонала детдома. Сейчас правоохранители опрашивают сотрудников и воспитанников учреждения.

Ранее стало известно, что состояние пострадавшей девочки стабилизировалось, но остаётся тяжёлым. Врачи борются за здоровье пациентки.

UPD: Проверку по факту происшествия также организовал Следственный комитет, сообщили Mkset в пресс-службе ведомства. Правоохранители выяснят, насколько в детдоме соблюдалась техника безопасности.

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