Прокуратура заинтересовалась побегом из уфимского детдома

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Прокуратура Башкирии начала проверку после инцидента с травмированием воспитанницы детдома в Уфе. Как сообщал Mkset, 15-летняя девочка в ночь на 22 июля попала в больницу с тяжёлыми травмами.
В сети ранее распространялась информация о том, что пациентку избили неизвестные, однако позже пострадавшая призналась: историю с нападением она выдумала, а покалечилась — при попытке побега через окно.
Прокуратура намерена выяснить обстоятельства и подробности инцидента, а также дать правовую оценку действиям персонала детдома. Сейчас правоохранители опрашивают сотрудников и воспитанников учреждения.
Ранее стало известно, что состояние пострадавшей девочки стабилизировалось, но остаётся тяжёлым. Врачи борются за здоровье пациентки.