Детский парк в Уфе не смог отвертеться от штрафа за поломанную руку ребёнка

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Напомним, происшествия случилось в минувшем году: пятилетняя девочка по пути на аттракцион столкнулась с другим ребёнком и сломала руку. Вот уже на протяжении года после инцидента продолжаются судебные тяжбы.
Ранее требования надзорного органа о компенсации в четверть миллиона суд удовлетворил лишь частично: остановились на сумме в ₽55 тысяч. Тем не менее прокуратура это решение обажловала. В конечном счёте, Верховный суд региона признал изначальные требования правоохранительного ведомства законными.