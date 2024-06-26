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Published Сегодня, 06:06

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Updated Сегодня, 06:08

Детский парк в Уфе не смог отвертеться от штрафа за поломанную руку ребёнка

Детский парк в Уфе не смог отвертеться от штрафа за поломанную руку ребёнка

26 июня 2024, 06:06
Фото: 1MI
Батутный парк в столице Башкирии обязали выплатить ₽250 тысяч в качестве моральной компенсации за инцидент с травмированием юной посетительницы, сообщает прокуратура региона.

Напомним, происшествия случилось в минувшем году: пятилетняя девочка по пути на аттракцион столкнулась с другим ребёнком и сломала руку. Вот уже на протяжении года после инцидента продолжаются судебные тяжбы.

В Уфе детский парк заплатит 250 тысяч рублей за сломанную руку девочки
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Ранее требования надзорного органа о компенсации в четверть миллиона суд удовлетворил лишь частично: остановились на сумме в ₽55 тысяч. Тем не менее прокуратура это решение обажловала. В конечном счёте, Верховный суд региона признал изначальные требования правоохранительного ведомства законными.

#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Несовершеннолетние#Новости Башкирии#Новости Уфы#Компенсация#Штраф#Инциденты#Пострадавшие дети
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