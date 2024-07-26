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Published Сегодня, 16:09

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Updated Сегодня, 16:11

Более 160 человек в Башкирии пострадали от насекомых

Более 160 человек в Башкирии пострадали от насекомых

26 июля 2024, 16:09
Фото: 1MI
Каждый третий из числа пострадавших — ребенок, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Башкортостане за семь дней 166 человек обратились к медикам после укусов клещей. Отмечается, что из числа пострадавших от кровососущих насекомых более 50 человек — дети.

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Несмотря на погоду, которая в настоящий момент не радует летним теплом, в ведомстве рекомендуют не забывать о мерах профилактики во время нахождения на природе: отдавать предпочтение закрытой одежде и не забывать про головной убор, использовать репеленты для отпугивания насекомых и осматривать себя каждые 15-20 минут.

Отметим, что по данным Роспотребнадзора, с начала весны в Башкирии с жалобами на укусы клещей в медучреждения обратились несколько тысяч человек.

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