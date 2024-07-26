Более 160 человек в Башкирии пострадали от насекомых

Несмотря на погоду, которая в настоящий момент не радует летним теплом, в ведомстве рекомендуют не забывать о мерах профилактики во время нахождения на природе: отдавать предпочтение закрытой одежде и не забывать про головной убор, использовать репеленты для отпугивания насекомых и осматривать себя каждые 15-20 минут.