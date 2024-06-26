Известны подробности аварии с телеведущей в Башкирии

По информации ГАИ, инцидент случился недалеко от села Карталы. На двухполосной автодороге столкнулись Kia Rio и отечественная «Веста». Изначально в Telegram-каналах сообщалось о том, что в ДТП участвовала «ГАЗель», однако информация не подтвердилась.