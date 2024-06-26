Известны подробности аварии с телеведущей в Башкирии

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Предположительно, именно о нём шла речь в региональных Telegram-каналы, когда сообщалось об аварии с участием магнитогорской телеведущей Диной Наумовой. В аварии, согласно данным «инсайдеров» из соцсетей, сильнейшие переломы получили дети журналистки и она сама.
По информации ГАИ, инцидент случился недалеко от села Карталы. На двухполосной автодороге столкнулись Kia Rio и отечественная «Веста». Изначально в Telegram-каналах сообщалось о том, что в ДТП участвовала «ГАЗель», однако информация не подтвердилась.
Кто именно допустил аварию — не уточняется. Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку по происшествию.