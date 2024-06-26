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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Известны подробности аварии с телеведущей в Башкирии

Известны подробности аварии с телеведущей в Башкирии

26 июня 2024, 14:27
ГАИ обнародовала подробности ДТП в Белорецком районе Башкортостана.

Предположительно, именно о нём шла речь в региональных Telegram-каналы, когда сообщалось об аварии с участием магнитогорской телеведущей Диной Наумовой. В аварии, согласно данным «инсайдеров» из соцсетей, сильнейшие переломы получили дети журналистки и она сама.

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По информации ГАИ, инцидент случился недалеко от села Карталы. На двухполосной автодороге столкнулись Kia Rio и отечественная «Веста». Изначально в Telegram-каналах сообщалось о том, что в ДТП участвовала «ГАЗель», однако информация не подтвердилась.

Кто именно допустил аварию — не уточняется. Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку по происшествию.

Фото: ГАИ
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