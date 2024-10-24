Дети-копилки обнаружены в Башкирии

Согласно статистике, в течение 2024 года в Стерлитамаке было извлечено более 50 инородных предметов у людей с жалобами на боли в желудке, причем среди них было 20 детей от 11 месяцев до 13 лет. Среди всех проглоченных вещей чаще всего у юных пациентов были обнаружены монеты разного достоинства: от 5 копеек до 10 рублей. Получив в руки монетку, ребенок желает узнать поближе предмет и по неопытности пробует на вкус, нечаянно проглатывая. Через некоторое время у малыша начинает болеть живот, и он вместе с родителями обращается к врачам. В ходе исследования специалисты находят причину боли и извлекают находку.