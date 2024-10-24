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Posted 24 октября, 11:34

Published 24 октября, 11:34

Modified 24 октября, 12:12

Updated 24 октября, 12:12

Врачи спасли проглотившего монету ребенка

Дети-копилки обнаружены в Башкирии

24 октября 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney

Врачи спасли проглотившего монету ребенка

Сюжет
Дети
В регионе участились случаи обращения к медикам детей с инородными предметами в пищеводе, сообщил главврач больницы Стерлитамака Ильшат Яппаров в социальных сетях в четверг, 24 октября

Согласно статистике, в течение 2024 года в Стерлитамаке было извлечено более 50 инородных предметов у людей с жалобами на боли в желудке, причем среди них было 20 детей от 11 месяцев до 13 лет. Среди всех проглоченных вещей чаще всего у юных пациентов были обнаружены монеты разного достоинства: от 5 копеек до 10 рублей. Получив в руки монетку, ребенок желает узнать поближе предмет и по неопытности пробует на вкус, нечаянно проглатывая. Через некоторое время у малыша начинает болеть живот, и он вместе с родителями обращается к врачам. В ходе исследования специалисты находят причину боли и извлекают находку.

— В начале октября 2024 года в больницу Стерлитамака обратилась женщина с ребенком в возрасте 2 года 9 месяцев, у которого сильно болел живот. Как показал рентген, внутри мальчика была монетка. Уточнив все подробности, врачу узнал, что малыш нечаянно проглотил предмет во время игры. Юному пациенту провели гастроскопию и отпустили отдыхать домой, — рассказал недавний случай из практики главврач больницы Стерлитамака Ильшат Яппаров.

Фото: https://vk.com/wall521348313_7097

Главврач Городской клинической больницы №1 Стерлитамака Ильшат Яппаров убедительно призывает каждого родителя быть внимательней к своим детям и следить за их действиями. Если вовремя не уследить за проглатыванием инородного предмета, ребенок может задохнуться. А если неминуемое произошло, нужно срочно обратиться к врачам и пройти лечение.

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Недавно Mkset сообщил про бойца СВО.Мужчина в отпуске был вынужден экстренно обратиться к медикам Республики Башкортостан.

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