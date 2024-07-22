Известно состояние избитой воспитанницы детдома в Уфе

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что в Уфе жестоко избили воспитанницу детдома — у пострадавшей выявили ушиб мозга, травмы позвоночника и грудной клетки, а также нашли множественные синяки.
По данным регионального министерства здравоохранения, на утро понедельника, 22 июля, состояние девочки стабилизировалось, однако все ещё остаётся тяжёлым. Пациентка находится под наблюдением врачей, ей оказывается вся необходимая помощь.
По информации Telegram-каналов, кто именно покалечил 15-летнюю девочку — пока неизвестно. Правоохранители ждут, пока пациентка придёт в себя, чтобы поговорить с ней и взять показания об инциденте.