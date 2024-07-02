Дети-байкеры разбились о стену в Башкирии

Обоих пострадавших увезли в больницу, сейчас они находятся в одной из больниц райцентра. Напомним, что согласно правилам ПДД садиться за руль квадроцикла разрешено лишь с 16 лет. Где подростки раздобыли транспорт — сейчас выясняют.