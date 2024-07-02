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Updated Сегодня, 07:37

Дети-байкеры разбились о стену в Башкирии

Дети-байкеры разбились о стену в Башкирии

2 июля 2024, 06:41
Фото: 1MI
Покатушки на квадроцикле закончились госпитализацией в селе Белебеевского района республики, сообщает башкортостанский Госкомитет по ЧС.
Сюжет
Дети

Инцидент случился в деревне Знамёнка в понедельник, 1 июля. Двое детей 12 и 13 лет гоняли на четырёхколесном мототранспорте и не справились с управлением. Средство передвижения съехало с дороги и врезалось в гараж.

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Обоих пострадавших увезли в больницу, сейчас они находятся в одной из больниц райцентра. Напомним, что согласно правилам ПДД садиться за руль квадроцикла разрешено лишь с 16 лет. Где подростки раздобыли транспорт — сейчас выясняют.

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