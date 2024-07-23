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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 09:45

Девочка не может прийти в себя после расстрела в Уфе

«Боится гулять, не спит». Что сейчас с девочкой, в которую стреляли в Уфе

23 июля 2024, 08:57
Фото: 1MI

Девочка не может прийти в себя после расстрела в Уфе

В столице Башкирии госпитализируют школьницу, по которой пожилой мужчина открыл стрельбу из пневматики, сообщают местные Telegram-каналы.

Напомним, инцидент случился в городе 18 июля. Местный житель выстрелил в сторону компании девочек, прятавшихся под козырьком подъезда от дождя. Горожанин хотел припугнуть шумных детей, но случайно попал в ногу одной из школьниц. В результате доставать пулю пришлось хирургам.

Стрелка позже задержали. По информации инсайдеров, на мужчину донесли соседи — вспомнили, что уфимец увлекается стрельбой из пневматического ружья. На аватарке профиля, с которого обвиняемый сидел в общедомовом чате, он как раз позирует с ружьём.

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Журналисты также рассказали, что на 23 июля у девочки запланирована госпитализация. Девочка после происшествия заработала психологическую травму — она до сих пор боится оставаться одна, не выходит на улицу без взрослых, испытывает проблемы с режимом сна и питания.

Ранее Mkset сообщал о том, что на стрелка возбудили уголовное дело. Расследование инцидента поставил на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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