mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

В Башкирии разыскивают 13-летнего Арсения Аралбаева

В Стерлитамаке пропал 13-летний мальчик

7 мая 2024, 09:31
Фото: «Отклик»

В Башкирии разыскивают 13-летнего Арсения Аралбаева

Ребёнок ушёл из дома 6 мая и до сих пор не вернулся.

Информацию от том, что в Стерлитамаке ищут 13-летнего мальчика, распространили активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».

Известно, что ребенок ушел из дома вчера, 6 мая, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Узнать мальчика помогут следующие приметы: рост составляет 140 сантиметров, плотное телосложение и светлые волосы. В момент исчезновения он был одет в черную кофту, серые трико и серые кроссовки.

Всех, кто может что-либо знать о том, где сейчас находится пропавший ребёнок добровольцы отряда «Отклик» просят позвонить по номеру телефона 8 (987) 106-06-01 или в службу 112.

Читайте также:
Дети не найдены: поиски пропавших подростков снова не принесли результатовВ Башкирии нашли пропавшего грибникаВ Уфе пропал 43-летний мужчина
#Инна Горина#Происшествия#Город#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Новости Башкирии#Розыск#Поисково-спасательный отряд#Пропажа#Мальчик#Добровольцы
Подпишитесь
Инаугурация Путина: топ самых важных заявлений
Сегодня, 09:31
Держал таксопарк, продавал пиво: каким было прошлое задержанного министра из Башкирии
Сегодня, 06:29
Причина задержания министра транспорта названа следствием
Сегодня, 07:11
Причина задержания министра транспорта названа следствием
Сегодня, 07:11
Любовь Минакова назначена исполняющей обязанности Минтранса Башкирии
Сегодня, 08:20
Фоторепортаж. В Уфе пришвартовался построенный 66 лет назад немецкий теплоход
Сегодня, 04:52
"