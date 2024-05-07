В Стерлитамаке пропал 13-летний мальчик

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Информацию от том, что в Стерлитамаке ищут 13-летнего мальчика, распространили активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».
Известно, что ребенок ушел из дома вчера, 6 мая, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Узнать мальчика помогут следующие приметы: рост составляет 140 сантиметров, плотное телосложение и светлые волосы. В момент исчезновения он был одет в черную кофту, серые трико и серые кроссовки.
Всех, кто может что-либо знать о том, где сейчас находится пропавший ребёнок добровольцы отряда «Отклик» просят позвонить по номеру телефона 8 (987) 106-06-01 или в службу 112.