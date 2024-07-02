В Уфе пришлось эвакуировать рыбаков

Уфимские спасатели помогли двум рыбакам вечером в понедельник, 1 июня. В помощи нуждались 45-летние мужчины, застрявшие на рыбалке на острове Козарез в Уфе. Грунтовку, по которой она туда пробрались утром в понедельник, к вечеру размыло. Рыбаки не смогли самостоятельно вернуться назад к Миловке. Тогда мужчины поняли, что надо вызывать спасателей.