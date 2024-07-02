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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

В Уфе пришлось эвакуировать рыбаков

В Уфе пришлось эвакуировать рыбаков

2 июля 2024, 07:05
Фото: управление гражданской защиты Уфы
После ловли рыбы мужчине смогли выехать с рыбного места, сообщает городское управление гражданской защиты.

Уфимские спасатели помогли двум рыбакам вечером в понедельник, 1 июня. В помощи нуждались 45-летние мужчины, застрявшие на рыбалке на острове Козарез в Уфе. Грунтовку, по которой она туда пробрались утром в понедельник, к вечеру размыло. Рыбаки не смогли самостоятельно вернуться назад к Миловке. Тогда мужчины поняли, что надо вызывать спасателей.

— На помощь на катере прибыли сотрудники поисково-спасательной службы УГЗ. Рыбаков переправили на противоположный берег. Медицинская помощь им не потребовалась, — уточнили в ведомстве.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Спасатели#Эвакуация#Поисково-спасательный отряд#Гражданская защита#Рыбаки#Остров#Козарез
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