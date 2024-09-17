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Posted 17 сентября, 07:03

Published 17 сентября, 07:03

Modified 17 сентября, 08:15

Updated 17 сентября, 08:15

Черная кошка переполошила Уфу

Черная кошка переполошила Уфу

17 сентября 2024, 07:03
Фото: УГЗ Уфы
Сюжет
Башкирия
Спасатели сняли с дерева кошку, сидевшую на высоте шести метров уже три дня, сообщает во вторник, 17 сентября, УГЗ Уфы.

Прогуливаясь во дворе, одна из местных жительниц Уфы обратила внимание на кошку, сидящую высоко на дереве. Неравнодушная женщина не могла пройти мимо и решила помочь бедному созданию.

Как известно, животное уже три дня находилось в затруднительном положении и боялось спуститься. Кошка издавала осипшие звуки, явно показывая свое беспокойство. Женщина попыталась самостоятельно сманить пушистую подружку вниз, но безуспешно.

В итоге она обратилась за помощью к сотрудникам Поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы. Спасатели прибыли на место происшествия с лестницей и альпинистским снаряжением. В считанные минуты они сняли кошку с дерева и передали ее заявительнице. После успешного спасения женщина решила оставить киску себе.

В последнее время черные кошки стали настоящими ньюсмейкерами: одна из них даже не решилась перебежать дорогу кортежу Президента России Владимира Путина.

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