Черная кошка переполошила Уфу

Posted 17 сентября, 07:03
Published 17 сентября, 07:03
Modified 17 сентября, 08:15
Updated 17 сентября, 08:15
Прогуливаясь во дворе, одна из местных жительниц Уфы обратила внимание на кошку, сидящую высоко на дереве. Неравнодушная женщина не могла пройти мимо и решила помочь бедному созданию.
Как известно, животное уже три дня находилось в затруднительном положении и боялось спуститься. Кошка издавала осипшие звуки, явно показывая свое беспокойство. Женщина попыталась самостоятельно сманить пушистую подружку вниз, но безуспешно.
В итоге она обратилась за помощью к сотрудникам Поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы. Спасатели прибыли на место происшествия с лестницей и альпинистским снаряжением. В считанные минуты они сняли кошку с дерева и передали ее заявительнице. После успешного спасения женщина решила оставить киску себе.
В последнее время черные кошки стали настоящими ньюсмейкерами: одна из них даже не решилась перебежать дорогу кортежу Президента России Владимира Путина.