Черная кошка переполошила Уфу

В итоге она обратилась за помощью к сотрудникам Поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы. Спасатели прибыли на место происшествия с лестницей и альпинистским снаряжением. В считанные минуты они сняли кошку с дерева и передали ее заявительнице. После успешного спасения женщина решила оставить киску себе.