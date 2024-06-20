Водолазы ищут подростка в реке Уфе

Напомним, ранее в четверг, 20 июня, спасателям удалось достать из воды 21-летнего пьяного задиристого пловца, двух сестер 11 и 12 лет. Всего с начала купального сезона, то есть с 1 июня 2024 года, водоёмы Башкирии унесли 25 жизней, среди них — один ребёнок. Печальная статистика спасателей сегодня может пополниться еще одной трагедией с участием несовершеннолетнего купальщика. Как отмечают в МЧС Башкирии, чаще всего причинами утоплений становятся недосмотр взрослых и алкоголь.