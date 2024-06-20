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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Водолазы ищут подростка в реке Уфе

Водолазы ищут подростка в реке Уфе

20 июня 2024, 13:40
Фото: Пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы
Юного купальщика унесло течением в неположенном для водного отдыха участке, сообщает управление гражданской защиты.

Несчастный случай произошел вечером в четверг, 20 июня, в Уфе возле гребного канала в микрорайоне «Инорс». По данным очевидцев, река Уфа унесла течением юношу. На момент публикации сообщения на месте исчезновения парня работают водолазы, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы. Уточнятся, что на месте исчезновения ребёнка установлены два щита-предупреждения о запрете купания в реке Уфе. Но это не отпугнуло молодую компанию, и ребята бросились в воду.

Известно, что пропавший в бурном речном течении подросток пришел купаться на гребной канал вместе с компанией друзей. Юноша спрыгнул с высоты и заплыл на глубину. Там его подхватило течение Уфы и понесло по реке. Прошло время, пока веселая компания друзей заметила пропажу приятеля. Они обратились за помощью.

Напомним, ранее в четверг, 20 июня, спасателям удалось достать из воды 21-летнего пьяного задиристого пловца, двух сестер 11 и 12 лет. Всего с начала купального сезона, то есть с 1 июня 2024 года, водоёмы Башкирии унесли 25 жизней, среди них — один ребёнок. Печальная статистика спасателей сегодня может пополниться еще одной трагедией с участием несовершеннолетнего купальщика. Как отмечают в МЧС Башкирии, чаще всего причинами утоплений становятся недосмотр взрослых и алкоголь.

Видео: Пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы
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