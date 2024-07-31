Уфимец в 200 кг стал ношей спасателей

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Экстренное сообщение в МЧС Башкортостана от старшего смены скорой помощи о необходимой транспортировке тяжело больного мужчины, весом более 200 килограммов, из квартиры на улице Комарова в Уфе днем в среду, 31 июля.
По прибытии на место событий спасатели уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили, что мужчина не мог самостоятельно передвигаться и нуждался в срочной медицинской помощи. Для его транспортировки была организована совместная работа спасателей и специалистов УГЗ города Уфа. Они использовали носилки, чтобы аккуратно спустить мужчину со второго этажа, минимизируя риск травм.
После успешной операции его доставили до автомобиля скорой медицинской помощи, откуда он был направлен в больницу для получения необходимого лечения.