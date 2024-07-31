mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Уфимец в 200 кг стал ношей спасателей

Уфимец в 200 кг стал ношей спасателей

31 июля 2024, 12:28
Фото: 1MI
Подмогу в транспортировке больного попросили медики, сообщает МЧС Башкирии.

Экстренное сообщение в МЧС Башкортостана от старшего смены скорой помощи о необходимой транспортировке тяжело больного мужчины, весом более 200 килограммов, из квартиры на улице Комарова в Уфе днем в среду, 31 июля.

По прибытии на место событий спасатели уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили, что мужчина не мог самостоятельно передвигаться и нуждался в срочной медицинской помощи. Для его транспортировки была организована совместная работа спасателей и специалистов УГЗ города Уфа. Они использовали носилки, чтобы аккуратно спустить мужчину со второго этажа, минимизируя риск травм.

После успешной операции его доставили до автомобиля скорой медицинской помощи, откуда он был направлен в больницу для получения необходимого лечения.

Видео: 1MI
Читайте также:
Врачи продолжают борьбу за жизнь пострадавших детей в БашкирииДвое детей пострадали в центре Уфы: что известно о ДТПШкольники спасли пьяного мужчину в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Башкортостан#Россия#Больница#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Травма#Поисково-спасательный отряд#Медицинская помощь#Транспортировка#Больной#Автомобиль скорой помощи
Подпишитесь
Смерч ждут в Уфе
Сегодня, 06:59
Кто получит ₽350 000 в Башкирии
Сегодня, 07:10
Уфе грозит потоп
Сегодня, 06:19
Топовый блогер растрогал уфимцев
Сегодня, 06:27
Радий Хабиров призвал «сделать это»
Сегодня, 06:44
Уфимца уволили из-за сломанного носа
Сегодня, 05:13