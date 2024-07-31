Уфимец в 200 кг стал ношей спасателей

По прибытии на место событий спасатели уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили, что мужчина не мог самостоятельно передвигаться и нуждался в срочной медицинской помощи. Для его транспортировки была организована совместная работа спасателей и специалистов УГЗ города Уфа. Они использовали носилки, чтобы аккуратно спустить мужчину со второго этажа, минимизируя риск травм.