Плачущий котёнок переполошил Уфу

Posted 23 октября, 09:10
Published 23 октября, 09:10
Modified 23 октября, 09:14
Updated 23 октября, 09:14
В Уфе спасатели помогли котёнку, который упал в трубу. Его громкое мяуканье привлекло внимание работников организации, находящейся в этом здании. Они пытались самостоятельно вытащить пушистика, но у них не вышло. Приехавшие сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы за меньше чем полчаса извлекли котёнка с глубины 4 метров и передали его заявительнице.
— Спасатели помогают как людям, так и животным, но их первоочередная задача — реагировать на ситуации, где под угрозой находится человеческая жизнь, — уточнили в управлении гражданской защиты Уфы.
Напомним, ранее Mkset рассказывал про кота-вандала, который элегантно демонтировал старую оконную раму в подъезде одной из многоэтажек Уфы.