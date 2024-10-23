Плачущий котёнок переполошил Уфу

В Уфе спасатели помогли котёнку, который упал в трубу. Его громкое мяуканье привлекло внимание работников организации, находящейся в этом здании. Они пытались самостоятельно вытащить пушистика, но у них не вышло. Приехавшие сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы за меньше чем полчаса извлекли котёнка с глубины 4 метров и передали его заявительнице.