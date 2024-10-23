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Posted 23 октября, 09:10

Published 23 октября, 09:10

Modified 23 октября, 09:14

Updated 23 октября, 09:14

В Уфе спасли черного котёнка

Плачущий котёнок переполошил Уфу

23 октября 2024, 09:10
Фото: УГЗ Уфы

В Уфе спасли черного котёнка

Очаровательный малыш оказался в западне коммунальных коммуникаций и заходился истошным писком на всю округу, сообщает в среду, 23 октября, городское управление гражданской защиты.

В Уфе спасатели помогли котёнку, который упал в трубу. Его громкое мяуканье привлекло внимание работников организации, находящейся в этом здании. Они пытались самостоятельно вытащить пушистика, но у них не вышло. Приехавшие сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы за меньше чем полчаса извлекли котёнка с глубины 4 метров и передали его заявительнице.

— Спасатели помогают как людям, так и животным, но их первоочередная задача — реагировать на ситуации, где под угрозой находится человеческая жизнь, — уточнили в управлении гражданской защиты Уфы.

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Напомним, ранее Mkset рассказывал про кота-вандала, который элегантно демонтировал старую оконную раму в подъезде одной из многоэтажек Уфы.

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