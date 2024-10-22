Игравшую в прятки малышку нашли спасатели

События развивались следующим образом: в понедельник, 21 октября, женщина с ребенком решили сыграть в прятки в квартире. В процессе игры малышке пришла в голову довольно необычная идея — спрятаться за батареей. Однако радость от смекалки быстро сменилась на панику, когда нога девочки застряла в металлической конструкции.