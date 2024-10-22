Игравшую в прятки малышку нашли спасатели

Posted 22 октября, 07:15
Published 22 октября, 07:15
Modified 22 октября, 07:25
Updated 22 октября, 07:25
События развивались следующим образом: в понедельник, 21 октября, женщина с ребенком решили сыграть в прятки в квартире. В процессе игры малышке пришла в голову довольно необычная идея — спрятаться за батареей. Однако радость от смекалки быстро сменилась на панику, когда нога девочки застряла в металлической конструкции.
На помощь поспешила женщина, которая сразу же вызвала спасателей. Прибывшие на место сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы быстро вызволили ребенка из «пленения» батареи. После освобождения девочку осмотрели на предмет травм. К счастью, её нога не пострадала, и медицинская помощь ей не потребовалась.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе трехлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже.