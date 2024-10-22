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Posted 22 октября, 07:15

Published 22 октября, 07:15

Modified 22 октября, 07:25

Updated 22 октября, 07:25

Девочка застряла в батарее в Уфе

Игравшую в прятки малышку нашли спасатели

22 октября 2024, 07:15
Фото: 1MI

Девочка застряла в батарее в Уфе

Маленькая девочка заигралась в прятки и угодила в ловушку батареи, сообщает во вторник, 22 октября, УГЗ Уфы.

События развивались следующим образом: в понедельник, 21 октября, женщина с ребенком решили сыграть в прятки в квартире. В процессе игры малышке пришла в голову довольно необычная идея — спрятаться за батареей. Однако радость от смекалки быстро сменилась на панику, когда нога девочки застряла в металлической конструкции.

На помощь поспешила женщина, которая сразу же вызвала спасателей. Прибывшие на место сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы быстро вызволили ребенка из «пленения» батареи. После освобождения девочку осмотрели на предмет травм. К счастью, её нога не пострадала, и медицинская помощь ей не потребовалась.

Фото: УГЗ Уфы

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе трехлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже.

Ребенок выпал из окна многоэтажки в Уфе
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