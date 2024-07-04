mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Пацана из Питера спасли в Уфе

Пацана из Питера спасли в Уфе

4 июля 2024, 09:34
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
Подросток приехал отдыхать в Башкирию вместе с матерью и по незнанию о запрете купания решил окунуться в реке, сообщает управление гражданской защиты.

Сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы на пляже «Солнечный» спасли юного гостя города в четверг, 4 июля. Мальчик вместе с мамой приехал в Уфу из Санкт-Петербурга. Этот пляж им порекомендовали как один из самых популярных.

Гости Уфы не были в курсе, что сейчас купаться запрещено в реках, а на знаки, установленные на входе на пляж, не обратили внимание.

— Ребёнок был в воде один, когда его подхватило течение. Мама побежала к нему, но спасатели оказались быстрее. Они вернули мальчика маме, те пообещали, что в воду больше ни ногой, — передали слова семьи спастели.

Читайте также:
Пьяная пловчиха чуть не погибла в реке УфеТри человека едва не погибли в Башкирии за часСмертельное комбо заметили на Кашкадане
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Санкт-Петербург#Поисково-спасательный отряд#Купание#Пляж#Запрет#Гражданская защита#Спасение#Вода#Инциденты#Река#Течение#Питер#Популярный#Внимание#Мама
Подпишитесь
Несколько вопросов к реконструкции парка «Нефтехимиков» в Уфе
Сегодня, 06:04
Уфа осталась без летних веранд
Сегодня, 05:35
Погода в Уфе удивит аномалией
Сегодня, 05:59
Самолеты Уфа — Ярославль летом не нужны
Сегодня, 04:32
«Бузову за Уфу надо пороть нагайкой»: скандал с нарядом не утихает
Сегодня, 04:26
Водитель «Нивы» уснул за рулём и перевернул машину в Башкирии
Вчера, 18:25