Пацана из Питера спасли в Уфе

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы на пляже «Солнечный» спасли юного гостя города в четверг, 4 июля. Мальчик вместе с мамой приехал в Уфу из Санкт-Петербурга. Этот пляж им порекомендовали как один из самых популярных.
Гости Уфы не были в курсе, что сейчас купаться запрещено в реках, а на знаки, установленные на входе на пляж, не обратили внимание.
— Ребёнок был в воде один, когда его подхватило течение. Мама побежала к нему, но спасатели оказались быстрее. Они вернули мальчика маме, те пообещали, что в воду больше ни ногой, — передали слова семьи спастели.