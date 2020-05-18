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Posted 18 мая 2020, 07:25

Published 18 мая 2020, 07:25

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Башкирии спасатели помогли беременной девушке

В Башкирии спасатели помогли беременной девушке

18 мая 2020, 07:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В госкомитете по ЧС сообщили о том, как им удалось помочь жительнице Уфы.

По информаци комитета, 17 мая к ним поступил звонок из деревни Шмидтово о том, что беременной девушке понадобилась помощь, чтобы снять кольца с опухших из-за отека пальцев.

Спасатели госкомитета выехали на место происшествия и помогли девушке. Для спасения пришлось использовать специальные инструменты, при помощи которых кольца раскусили и сняли с руки.

В ведомстве отмечают, что такое случай для спасателей – не новинка, с такими сложностями приходится им сталкиваться периодически. Особенно обращения возрастают с приходом жары.

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#Общество#Новости#Спасатели#Поисково-спасательный отряд#Спасение людей
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