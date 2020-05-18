В Башкирии спасатели помогли беременной девушке

Posted 18 мая 2020, 07:25
Published 18 мая 2020, 07:25
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
По информаци комитета, 17 мая к ним поступил звонок из деревни Шмидтово о том, что беременной девушке понадобилась помощь, чтобы снять кольца с опухших из-за отека пальцев.
Спасатели госкомитета выехали на место происшествия и помогли девушке. Для спасения пришлось использовать специальные инструменты, при помощи которых кольца раскусили и сняли с руки.
В ведомстве отмечают, что такое случай для спасателей – не новинка, с такими сложностями приходится им сталкиваться периодически. Особенно обращения возрастают с приходом жары.