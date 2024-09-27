Грибники пропали в Уфе

Posted 27 сентября, 09:54
Published 27 сентября, 09:54
Modified 27 сентября, 10:02
Updated 27 сентября, 10:02
Мужчины переправились на пароме через реку в районе ДОКа и углубились в лесной массив, однако вскоре потеряли ориентацию. Как сообщают спасатели, во время «тихой охоты» они, скорее всего, не обошлись без спиртных напитков, что могло повлиять на их способность ориентироваться в пространстве.
Пока грибники бродили по лесу, они пытались найти обратный путь, но не могли понять, где находятся. По их собственным представлениям, они шли в сторону Шакши. Однако после долгих блужданий они вышли к реке и поняли, что оказались в незнакомом месте. В панике мужчины решили обратиться за помощью к спасателям.
Как выяснили сотрудники Поисково-спасательного отряда УГЗ г. Уфы, грибники направлялись совсем не туда и оказались в районе Сипайлово. Спасатели нашли их на берегу реки Уфимки и доставили на катере до сипайловской переправы.
Как стало известно, оба грибника не пострадали и не нуждались в медицинской помощи.
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