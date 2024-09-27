Грибники пропали в Уфе

Пока грибники бродили по лесу, они пытались найти обратный путь, но не могли понять, где находятся. По их собственным представлениям, они шли в сторону Шакши. Однако после долгих блужданий они вышли к реке и поняли, что оказались в незнакомом месте. В панике мужчины решили обратиться за помощью к спасателям.