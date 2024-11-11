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Кузнецовский затон

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Ноябрь
В Уфе отключили отопление из-за аварии
11 ноября, 07:21
Октябрь
В Уфе отключают отопление
31 октября, 08:34
Уфимцам не разрешили ходить вдоль новой дороги
11 октября, 04:23
Сентябрь
Долгожданную дорогу открыли в Уфе
30 сентября, 18:59
В Уфе открывают новую поликлинику
24 сентября, 07:34
Четверть «Южных ворот» Уфы не готова к эксплуатации
23 сентября, 17:28
Школа в Затоне всё же строится
23 сентября, 04:45
Чиновники вышли к уфимцам из-за скандальной улицы
13 сентября, 05:37
Новый ЖК в Уфе займет живописный пейзаж
4 сентября, 16:41
Уфу парализовали дикие пробки
3 сентября, 04:44
Видео. Уфимца жестко наказали за букет на 1 сентября
2 сентября, 08:41
Август
Видео. Пьяный лихач улетел в кювет в Уфе
24 августа, 10:01
Июнь
Маскировка 80 уровня не помогла убийце из Уфы
18 июня, 09:03
Март
Госэкспертиза одобрила проект строительства нового моста в Уфе
Мэр города ранее заявлял о том, что нагрузка на мост составит около 40 тыс автомобилей в сутки.
4 марта, 09:13
Февраль
Жители Уфы назвали «издевательством» транспортную ситуацию в Кузнецовском затоне
Ситуация в активно застраивающемся микрорайоне остаётся напряжённой на протяжении нескольких месяцев. Общественный транспорт не справляется с нагрузкой.
21 февраля, 05:23

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