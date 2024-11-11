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Posted 11 ноября, 07:21

Published 11 ноября, 07:21

Modified 11 ноября, 08:30

Updated 11 ноября, 08:30

В Уфе отключили отопление из-за аварии

В Уфе отключили отопление из-за аварии

11 ноября 2024, 07:21
Фото: 1MI.
В Затоне некоторые жилые дома остались без теплых батарей и горячего водоснабжения, сообщила администрация Кировского района в понедельник, 11 ноября.

В новом микрорайоне «Затон» с 10:00 до 18:00 проводятся работы по подключению к теплотрассе. В связи с этим произошло отключение горячей воды и отопления по следующим адресам:

  • ул. Назара Наджми 17, 19, 19/1;

  • ул. Просвещения 3, 5, 7, 7/1;

  • ул. Б. Имашева 4, 6/1, 8.

По улице Авроры несколько домов останутся без горячей водички, но батареи останутся тёплыми. Техническое обслуживание началось с 11:30 утра и будет завершено в 15:30.

Работы по устранению коррозийных повреждений проходят по улице Батырская 14/2.

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— Приносим свои извинения за временные сложности, совсем скоро работа отопления и воды возобновятся. Просим жителей района отнестись с пониманием к проведению технических работ, — прокомментировал представитель ресурсоснабжающей организации Кунцевского Затона.

Обслуживание будет проводить служба УИС, все неудобства будут в скором времени устранены.

Недавно Mkset сообщил про серьёзный пожар в Башкирии, в котором сгорело более 600 тонн сена.

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