В Уфе отключили отопление из-за аварии

Posted 11 ноября, 07:21
Published 11 ноября, 07:21
Modified 11 ноября, 08:30
Updated 11 ноября, 08:30
В новом микрорайоне «Затон» с 10:00 до 18:00 проводятся работы по подключению к теплотрассе. В связи с этим произошло отключение горячей воды и отопления по следующим адресам:
ул. Просвещения 3, 5, 7, 7/1;
ул. Б. Имашева 4, 6/1, 8.
По улице Авроры несколько домов останутся без горячей водички, но батареи останутся тёплыми. Техническое обслуживание началось с 11:30 утра и будет завершено в 15:30.
Работы по устранению коррозийных повреждений проходят по улице Батырская 14/2.
— Приносим свои извинения за временные сложности, совсем скоро работа отопления и воды возобновятся. Просим жителей района отнестись с пониманием к проведению технических работ, — прокомментировал представитель ресурсоснабжающей организации Кунцевского Затона.
Обслуживание будет проводить служба УИС, все неудобства будут в скором времени устранены.
Недавно Mkset сообщил про серьёзный пожар в Башкирии, в котором сгорело более 600 тонн сена.