В Уфе отключают отопление

Posted 31 октября, 08:34
Published 31 октября, 08:34
Modified 31 октября, 09:22
Updated 31 октября, 09:22
Как сообщает Илвир Нурдавлятов, некоторым уфимцам придется столкнуться с временными трудностями: с 10-00 часов 31 октября до 10-00 часов 1 ноября в «Кузнецовском затоне» будут отключено отопление и горячая вода. Это связано с необходимостью аварийной замены задвижки на основной линии теплотрассы от котельной ООО «РКК-Кузнецовский Затон». В список отключения попали не только детский сад на Имашева, 5, но и целых 33 многоквартирных дома в районе.
— Ресурсоснабжающая организация «РКК-Кузнецовский Затон» приносит свои извинения за причиненные неудобства и призывает жителей отнестись к ситуации с пониманием, — пишет Илвир Нурдавлятов.
Что же делать жителям в условиях временного отключения? Как считают эксперты, прежде всего, стоит запастись горячими напитками и уютными пледами. Также стоит проверить состояние обогревателей.
Как ранее сообщал Mkset, 31 октября в столице Башкирии выпал первый снег, который кого-то обрадовал, а кого-то, наоборот, вогнал в зимнюю хандру.