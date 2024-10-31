В Уфе отключают отопление

Как сообщает Илвир Нурдавлятов, некоторым уфимцам придется столкнуться с временными трудностями: с 10-00 часов 31 октября до 10-00 часов 1 ноября в «Кузнецовском затоне» будут отключено отопление и горячая вода. Это связано с необходимостью аварийной замены задвижки на основной линии теплотрассы от котельной ООО «РКК-Кузнецовский Затон». В список отключения попали не только детский сад на Имашева, 5, но и целых 33 многоквартирных дома в районе.