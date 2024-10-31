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Posted 31 октября, 08:34

Published 31 октября, 08:34

Modified 31 октября, 09:22

Updated 31 октября, 09:22

В Уфе отключают отопление

В Уфе отключают отопление

31 октября 2024, 08:34
Фото: 1MI.
Временные коммунальные трудности охватили жильцов нового микрорайона и детский сад, сообщает в четверг, 31 октября, глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Как сообщает Илвир Нурдавлятов, некоторым уфимцам придется столкнуться с временными трудностями: с 10-00 часов 31 октября до 10-00 часов 1 ноября в «Кузнецовском затоне» будут отключено отопление и горячая вода. Это связано с необходимостью аварийной замены задвижки на основной линии теплотрассы от котельной ООО «РКК-Кузнецовский Затон». В список отключения попали не только детский сад на Имашева, 5, но и целых 33 многоквартирных дома в районе.

— Ресурсоснабжающая организация «РКК-Кузнецовский Затон» приносит свои извинения за причиненные неудобства и призывает жителей отнестись к ситуации с пониманием, — пишет Илвир Нурдавлятов.

Что же делать жителям в условиях временного отключения? Как считают эксперты, прежде всего, стоит запастись горячими напитками и уютными пледами. Также стоит проверить состояние обогревателей.

В Уфе выпал первый снег
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Как ранее сообщал Mkset, 31 октября в столице Башкирии выпал первый снег, который кого-то обрадовал, а кого-то, наоборот, вогнал в зимнюю хандру.

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