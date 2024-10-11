Уфимцам не разрешили ходить вдоль новой дороги

Напомним, после начала строительства транспортного проекта «Южных ворот» города Уфы и введения сопутствующих дорожных ограничений микрорайон поразили жуткие пробки. В начале октября власти наконец открыли многострадальную улицу Рыленко и её развязку с улицей Пугачёва, что несколько разгрузило трафик. Тем не менее, у горожан к властям осталось множество вопросов.