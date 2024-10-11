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Posted 11 октября, 04:23

Published 11 октября, 04:23

Modified 11 октября, 07:19

Updated 11 октября, 07:19

Дефицит водителей наблюдают в Уфе

Уфимцам не разрешили ходить вдоль новой дороги

11 октября 2024, 04:23
Фото: Илвир Нурдавлятов / Telegram

Дефицит водителей наблюдают в Уфе

Чиновники башкирской столицы провели очередной сход с жителями Кузнецовского затона — темой встречи в очередной раз стала ситуация с дорогами, отчитался в своих соцсетях глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

Напомним, после начала строительства транспортного проекта «Южных ворот» города Уфы и введения сопутствующих дорожных ограничений микрорайон поразили жуткие пробки. В начале октября власти наконец открыли многострадальную улицу Рыленко и её развязку с улицей Пугачёва, что несколько разгрузило трафик. Тем не менее, у горожан к властям осталось множество вопросов.

Так, одной из тем встречи с инициативной группой стали пешеходные пути на развязке Пугачёва — Рыленко. Чиновники отчитались, что для безопасности людей на развязке установлено два светофора. Тротуаров, однако, ждать на новом путепроводе не стоит — транспортный объект предусматривает лишь технические проходы, предназначенными для рабочих.

Объяснились власти и за недостаток автобусов в микрорайоне — в частности, чиновники признали, что город столкнулся с нехваткой водителей на крайне востребованном маршруте №252.

— На улице Бородинской появится дорожное кольцо для разворота автобусов <…> Микрорайон активно застраивается и Управление транспорта города будет прорабатывать трассировку маршрутов, — написал Нурдавлятов.
В Уфе пустят новый автобусный маршрут по скандальной улице
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Как сообщал ранее Mkset, власти допускали запуск нового автобусного маршрута через новую улицу генерала Рыленко.

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