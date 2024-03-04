Госэкспертиза одобрила проект строительства нового моста в Уфе

В РБК-Уфа напомнили, что строительство «Южного обхода» предусмотрено в 2 этапа. Первый будет включать реконструкцию улицы Бородинской в Кузнецовском затоне и строительство нового моста длиной 628 метров, а также реконструкцию развязки с трассой Р-240 «Уфа — Оренбург». На следующем этапе должна быть возведена новая дорога от трассы Р-240 до посёлка «Цветы Башкирии» и до трассы М5. Также будут посмотрены развязки на примыканиях к М5 и Р-240.