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Проект нового моста на юге Уфы прошёл государственную экспертизу

Госэкспертиза одобрила проект строительства нового моста в Уфе

4 марта 2024, 09:13

Проект нового моста на юге Уфы прошёл государственную экспертизу

Мэр города ранее заявлял о том, что нагрузка на мост составит около 40 тыс автомобилей в сутки.

Главное управление государственной экспертизы утвердило проект строительства «Южного обхода» города Уфы. Проект включает в себя возведение моста через реку Белую со стороны аэропорта к Кузнецовскому затону. Заказчик проекта — Управление по строительству, ремонту дорог и капитальных сооружений (УСРДИС) администрации города Уфы. О положительном заключении экспертизы сообщило издание РБК-Уфа.

Планы строительства нового моста озвучивались в конце 2023 года. По задумке чиновников, новый мост позволит выезжать из столицы в южную сторону Башкирии к ТЦ «МЕГА», а не к Дёмскому шоссе. Новый проект стал плодом усилий московского АО «Институт Гипростроймост», а также уфимских фирм «Техстройпроект» и «Инженерные системы». Положительную оценку экспертизы получили и инженерные изыскания.

В РБК-Уфа напомнили, что строительство «Южного обхода» предусмотрено в 2 этапа. Первый будет включать реконструкцию улицы Бородинской в Кузнецовском затоне и строительство нового моста длиной 628 метров, а также реконструкцию развязки с трассой Р-240 «Уфа — Оренбург». На следующем этапе должна быть возведена новая дорога от трассы Р-240 до посёлка «Цветы Башкирии» и до трассы М5. Также будут посмотрены развязки на примыканиях к М5 и Р-240.

В декабре 2023 года мэрией был принят проект планировки территории Кузнецовского затона, включающий в себя строительство моста и девяти высоток (до 33 этажей).

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#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров#Кузнецовский затон
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