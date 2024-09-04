Новый ЖК в Уфе займет живописный пейзаж

Ранее власти Башкирии обсуждали ситуацию вокруг улицы Пугачёва, перекрытие которой долгое время вызывает в Кузнецовском затоне серьёзные пробки в часы пик. Напомним, сейчас там строят «Южные ворота» — двухуровневую развязку с улицей генерала Рыленко. Завершить её собираются к 31 октября.