Новый ЖК в Уфе займет живописный пейзаж

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Разработкой и планировкой территории занимается застройщик «Главстрой». Речь идёт о квартале в районе улиц Пугачёва и Бородинской — в районе «Каменной переправы». Территорию застрою высотными жилыми зданиями. Там же, у дельты реки Уфы, располагается по соседству квартал «Остров».
Ранее власти Башкирии обсуждали ситуацию вокруг улицы Пугачёва, перекрытие которой долгое время вызывает в Кузнецовском затоне серьёзные пробки в часы пик. Напомним, сейчас там строят «Южные ворота» — двухуровневую развязку с улицей генерала Рыленко. Завершить её собираются к 31 октября.