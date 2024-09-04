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Published Сегодня, 16:41

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Новый ЖК в Уфе займет живописный пейзаж

Новый ЖК в Уфе займет живописный пейзаж

4 сентября 2024, 16:41
Фото: 1MI
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев дал добро на строительство нового жилого комплекса у слияния рек Белой и Уфы, гласит документ за подпись сити-менеджера.

Разработкой и планировкой территории занимается застройщик «Главстрой». Речь идёт о квартале в районе улиц Пугачёва и Бородинской — в районе «Каменной переправы». Территорию застрою высотными жилыми зданиями. Там же, у дельты реки Уфы, располагается по соседству квартал «Остров».

Фото: Яндекс Карты

Ранее власти Башкирии обсуждали ситуацию вокруг улицы Пугачёва, перекрытие которой долгое время вызывает в Кузнецовском затоне серьёзные пробки в часы пик. Напомним, сейчас там строят «Южные ворота» — двухуровневую развязку с улицей генерала Рыленко. Завершить её собираются к 31 октября.

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