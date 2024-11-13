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Posted 13 ноября, 04:00

Published 13 ноября, 04:00

Modified 13 ноября, 08:58

Updated 13 ноября, 08:58

Уфимцы просят Путина достроить дорогу

«Владимир Владимирович, это видеообращение записывается потому что мы устали…»

13 ноября 2024, 04:00
Фото: Kremlin.ru.

Уфимцы просят Путина достроить дорогу

Жители микрорайона «Кузнецовский затон» в соцсетях в среду, 13 ноября, обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом помочь в ускорении реконструкции путепровода.

В видеообращении к Президенту России, опубликованном в социальных сетях, уфимцы объяснили, что местные власти не реагируют на их просьбы о помощи. По данным местных жителей, реконструкция улицы Пугачёва началась летом 2022 года и должна была завершиться к ноябрю 2023 года в рамках инфраструктурного проекта «Южные ворота». Однако сроки постоянно сдвигаются.

— Интенсивность движения на улице Пугачёва превышает 70 тысяч автомобилей в сутки. Это приводит к тому, что утром и вечером люди стоят в пробках, пытаясь добраться до работы, детских садов и школ. Проблема затрагивает не только водителей, но и пассажиров общественного транспорта, который также застревает в заторах, — рассказывают уфимцы.

Жители «Кузнецовского затона» отмечают, что все ресурсы для завершения работ имеются, но фактические строительные работы не ведутся. Они предлагают ускорить процесс, хотя бы открыв две полосы движения на всей протяженности улицы Пугачёвой, вплоть до улицы Рыленко: «Это значительно разгрузит район и улучшит ситуацию с транспортом».

— Уважаемый Владимир Владимирович, это видеообращение записывается потому что мы устали стоять в бесконечных пробках по утрам и вечерам, при этом ежедневно наблюдая собственными глазами отсутствие рабочих. Мы устали от постоянных переносов сроков сдачи объекта, — добавляют уфимцы.
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Как ранее сообщал Mkset, на улице Пугачева, от Монумента Дружбы до гипермаркета «Лента», началась укладка асфальта.

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