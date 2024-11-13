«Владимир Владимирович, это видеообращение записывается потому что мы устали…»

В видеообращении к Президенту России, опубликованном в социальных сетях, уфимцы объяснили, что местные власти не реагируют на их просьбы о помощи. По данным местных жителей, реконструкция улицы Пугачёва началась летом 2022 года и должна была завершиться к ноябрю 2023 года в рамках инфраструктурного проекта «Южные ворота». Однако сроки постоянно сдвигаются.