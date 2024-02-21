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Published Сегодня, 05:23

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Updated Сегодня, 05:28

Жители Уфы пожаловались мэру на транспортную ситуацию в Кузнецовском затоне

Жители Уфы назвали «издевательством» транспортную ситуацию в Кузнецовском затоне

21 февраля 2024, 05:23
Фото: vk.com

Жители Уфы пожаловались мэру на транспортную ситуацию в Кузнецовском затоне

Ситуация в активно застраивающемся микрорайоне остаётся напряжённой на протяжении нескольких месяцев. Общественный транспорт не справляется с нагрузкой.

Проблема общественного транспорта снова стала поводом для недовольства жителей Кузнецовского затона. Пользователи соцсетей оставили комментарии под стеной Ратмира Мавлиева с просьбой добавить автобусов для маршрута №13.

О том, что к остановке «ул. Геофизиков» автобусы подъезжают полными, рассказал Эдуард К. По его словам, ситуация доходит до того, что в салон «невозможно влезть». Для тех, кто вынужден передвигаться по городу с малолетними детьми, попытка попасть в автобус становится опасной. Решение проблемы Эдуард К. видит в том, чтобы добавить 3 автобуса для маршрута №13 или в замене существующих автобусов машинами большого класса.

Леонид С. назвал происходящее издевательством над жителями Кузнецовского затона. Он припомнил градоначальнику его же слова, сказанные в адрес чиновников, чтобы те могли контролировать ход работ по ремонту улицы Пугачёва:

— Либо в Кузнецовский затон приезжайте, либо там палатку ставьте. Задача — не теряя качества, ввести дорогу досрочно, — Р. Мавлиев

Однако, по словам Леонида С., ни одной палатки до сих пор в Кузнецовском затоне не появилось, хотя пробки и перекрытия улиц стали обыденностью для микрорайона.

Вопрос о том, будет ли кто-нибудь «разбираться с пробками» в Кузнецовском затоне, задала Юлианна В.

— Автобусы стоят в пробках, Колгуевскую раскопали, мы второй день пешком ходим из Кузнецовского затона до Монумента Дружбы. Уехать не можем вообще. — Юлианна В.

Пока что городские власти не отреагировали на недовольство граждан. Впрочем, острая транспортная ситуация тревожит жителей микрорайона не первый месяц. На 13-й автобус люди жаловались ещё осенью.

«Выдавили створку двери»: Жители Уфы продолжают жаловаться на переполненные автобусы
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#Общество#Уфа#Общественный транспорт#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров#Ратмир Мавлиев#Кузнецовский затон
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