Жители Уфы назвали «издевательством» транспортную ситуацию в Кузнецовском затоне

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Проблема общественного транспорта снова стала поводом для недовольства жителей Кузнецовского затона. Пользователи соцсетей оставили комментарии под стеной Ратмира Мавлиева с просьбой добавить автобусов для маршрута №13.
О том, что к остановке «ул. Геофизиков» автобусы подъезжают полными, рассказал Эдуард К. По его словам, ситуация доходит до того, что в салон «невозможно влезть». Для тех, кто вынужден передвигаться по городу с малолетними детьми, попытка попасть в автобус становится опасной. Решение проблемы Эдуард К. видит в том, чтобы добавить 3 автобуса для маршрута №13 или в замене существующих автобусов машинами большого класса.
Леонид С. назвал происходящее издевательством над жителями Кузнецовского затона. Он припомнил градоначальнику его же слова, сказанные в адрес чиновников, чтобы те могли контролировать ход работ по ремонту улицы Пугачёва:
— Либо в Кузнецовский затон приезжайте, либо там палатку ставьте. Задача — не теряя качества, ввести дорогу досрочно, — Р. Мавлиев
Однако, по словам Леонида С., ни одной палатки до сих пор в Кузнецовском затоне не появилось, хотя пробки и перекрытия улиц стали обыденностью для микрорайона.
Вопрос о том, будет ли кто-нибудь «разбираться с пробками» в Кузнецовском затоне, задала Юлианна В.
— Автобусы стоят в пробках, Колгуевскую раскопали, мы второй день пешком ходим из Кузнецовского затона до Монумента Дружбы. Уехать не можем вообще. — Юлианна В.
Пока что городские власти не отреагировали на недовольство граждан. Впрочем, острая транспортная ситуация тревожит жителей микрорайона не первый месяц. На 13-й автобус люди жаловались ещё осенью.