Жители Уфы назвали «издевательством» транспортную ситуацию в Кузнецовском затоне

О том, что к остановке «ул. Геофизиков» автобусы подъезжают полными, рассказал Эдуард К. По его словам, ситуация доходит до того, что в салон «невозможно влезть». Для тех, кто вынужден передвигаться по городу с малолетними детьми, попытка попасть в автобус становится опасной. Решение проблемы Эдуард К. видит в том, чтобы добавить 3 автобуса для маршрута №13 или в замене существующих автобусов машинами большого класса.