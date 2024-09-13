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Posted 13 сентября, 05:37

Published 13 сентября, 05:37

Modified 13 сентября, 05:39

Updated 13 сентября, 05:39

Чиновники вышли к уфимцам из-за скандальной улицы

Чиновники вышли к уфимцам из-за скандальной улицы

13 сентября 2024, 05:37
Фото: Администрация Кировского района ГО г. Уфа
Сход жителей Кузнецовского затона с местными властями состоялся в четверг вечером, 13 сентября.

Поводом для «грызни» стала многострадальная улица Пугачёва — в сентябре стало известно, что сроки завершения реконструкции дороги в очередной раз были перенесены. Между тем ограничения на улице уже долгое время каждый час пик вызывают огромные пробки во всём микрорайоне. Отчаяившись, уфимцы даже составили петицию с требованием ускорить работы.

Многострадальную улицу Уфы не откроют в срок
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Как отчитались чиновники, в ходе прошедшей встречи жители «активно задавали вопросы» и «получили исчерпывающие ответы». Если верить муниципальным властям, участок от улицы Пугачёва до Монумента Дружбы должен быть сдан к концу октября 2024 года, однако речь идёт лишь о двух полосах участка. Остальную часть дороги закончат только к началу 2025 года.

В своей публикации администрация района также анонсировала ещё один сход с жителями — пройдёт он только в следующем месяце, 5 октября.

— Мы понимаем, что при благоустройстве возникают неудобства, но микрорайон динамично развивается. <…> Мы уверены, что Кузнецовский затон станет ещё более комфортным местом для жизни, — обозначила администрация свою позицию.

Впрочем, о несколько иной картине рассказал уфимский активист Альберт Рахматуллин. По словам общественника, глава Кировской администрации якобы покинул место встречи, только завидев активиста. «Отдуваться» же власти оставили своего подчинённого, перенеся собрание.

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