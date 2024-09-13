Чиновники вышли к уфимцам из-за скандальной улицы

Как отчитались чиновники, в ходе прошедшей встречи жители «активно задавали вопросы» и «получили исчерпывающие ответы». Если верить муниципальным властям, участок от улицы Пугачёва до Монумента Дружбы должен быть сдан к концу октября 2024 года, однако речь идёт лишь о двух полосах участка. Остальную часть дороги закончат только к началу 2025 года.