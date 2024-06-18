Маскировка 80 уровня не помогла убийце из Уфы

По всей видимости, мужчина догадывался о наличии камер наблюдения на территории дома, в связи с чем попытался скрыть свою личность. Для этого он накинул на себя большее полотенце, укрылся ярким платком и надел женскую куртку, сообщает телеграм-канал «Честно говоря». Кроме того, уходя с места преступления, он взял с собой бутылку спиртного и телефон.