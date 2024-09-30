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Posted 30 сентября, 18:59

Published 30 сентября, 18:59

Modified 30 сентября, 19:07

Updated 30 сентября, 19:07

Долгожданную дорогу открыли в Уфе

Долгожданную дорогу открыли в Уфе

30 сентября 2024, 18:59
Фото: мэрия Уфы
В башкирской столице во вторник, 1 октября, запускают новую транспортную развязку.

Речь идёт о многострадальной улице генерала Рыленко. Напомним, открытие проезжей части, которую строили в рамках возведения «Южных ворот» города Уфы ранее анонсировали городские чиновники. Помимо этого, движение запускается и по развязке улицы Рыленко с Пугачёва.

Согласно чаяниям властей, улица должна будет разгрузить дорожный трафик в Кузнецовском затоне. Между тем сам проект на этапах реализации привёл к огромным пробкам, вызвавшим недовольство у жителей микрорайона.

Отметим, что специалисты заверяют — путепровод должен будет исправно прослужить как минимум 50-70 лет.

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