Долгожданную дорогу открыли в Уфе

Posted 30 сентября, 18:59
Published 30 сентября, 18:59
Modified 30 сентября, 19:07
Updated 30 сентября, 19:07
Речь идёт о многострадальной улице генерала Рыленко. Напомним, открытие проезжей части, которую строили в рамках возведения «Южных ворот» города Уфы ранее анонсировали городские чиновники. Помимо этого, движение запускается и по развязке улицы Рыленко с Пугачёва.
Согласно чаяниям властей, улица должна будет разгрузить дорожный трафик в Кузнецовском затоне. Между тем сам проект на этапах реализации привёл к огромным пробкам, вызвавшим недовольство у жителей микрорайона.
Отметим, что специалисты заверяют — путепровод должен будет исправно прослужить как минимум 50-70 лет.
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