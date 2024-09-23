Школа в Затоне всё же строится

Posted 23 сентября, 04:45
Published 23 сентября, 04:45
Modified 23 сентября, 08:08
Updated 23 сентября, 08:08
На улице Просвещения в Уфе ведется строительство нового социального объекта, который обещает создать отличные условия для обучения и развития детей. За ходом работ внимательно следит инициативная группа, состоящая из депутатов, общественников и местных жителей.
В сентябре, представители инициативной группы встретились с подрядчиком, который подробно рассказал о текущем состоянии строительства и поделился планами на будущее.
— Мне очень понравилась его инициативность, — отметил один из участников встречи.
Так же стоит отметить, что строящаяся школа станет не только самой большой в Уфе, но и во всем Приволжском федеральном округе.