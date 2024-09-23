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Posted 23 сентября, 04:45

Published 23 сентября, 04:45

Modified 23 сентября, 08:08

Updated 23 сентября, 08:08

Школа в Затоне всё же строится

Школа в Затоне всё же строится

23 сентября 2024, 04:45
Фото: Кировский район
Сюжет
Башкирия
В активно развивающемся микрорайоне «Кузнецовский Затон» растет огромное здание, которое будет вмещать в себя тысячи учеников, сообщает в воскресенье, 22 сентября, администрация Кировского района.

На улице Просвещения в Уфе ведется строительство нового социального объекта, который обещает создать отличные условия для обучения и развития детей. За ходом работ внимательно следит инициативная группа, состоящая из депутатов, общественников и местных жителей.

Фото: Соцсети
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В сентябре, представители инициативной группы встретились с подрядчиком, который подробно рассказал о текущем состоянии строительства и поделился планами на будущее.

— Мне очень понравилась его инициативность, — отметил один из участников встречи.

Так же стоит отметить, что строящаяся школа станет не только самой большой в Уфе, но и во всем Приволжском федеральном округе.

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