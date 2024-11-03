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Ноябрь
Крысы съедают дома уфимцев
3 ноября, 19:12
Октябрь
В Уфе снесли 41 самострой
15 октября, 06:17
Уфимцы винят в пробке светофор
10 октября, 06:57
Если дома дубачина — есть на это три причины
9 октября, 04:34
Нет — плохо, есть — еще хуже: уфимцы жалуются на отопление
6 октября, 16:40
Сентябрь
В Уфе начались посадки после скандала с аллей
28 сентября, 16:53
Уфимцы погрызлись с чиновником из-за еды
21 сентября, 05:49
Портал в ад открылся в Уфе
15 сентября, 15:39
Приют извращенца ликвидировали в Башкирии
13 сентября, 16:54
Богатых уфимцев заставят платить больше
11 сентября, 19:39
Уфимцы дали осенний чек-лист городским чиновникам
11 сентября, 09:25
Мэра Уфы не устраивает скорость подрядчиков
10 сентября, 06:36

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