Мэра Уфы не устраивает скорость подрядчиков

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В Уфе продолжается реализация проекта благоустройства территории, известного как #УфимскоеОжерелье. На этот раз внимание мэра Ратмира Мавлиева привлекла «Караидельская тропа». Эта тропа соединит популярный туристический маршрут «Жемчужина Авроры» с «Тропой Акбузата».
Однако, как отметил сам мэр во время инспекции хода работ в Советском районе, темпы строительных работ оставляют желать лучшего. Несмотря на то что процесс идет, Ратмир Мавлиев подчеркнул необходимость ускорения темпов.
— Рельеф сложный, нюансов много. На месте обсудили важные моменты. Двигаемся дальше, — поделился Ратмир Мавлиев.
Напомним, что после завершения всех запланированных работ горожане получат благоустроенный маршрут протяженностью около 16 километров — от смотровой площадки «Президент отеля» до Лихачевской излучины.