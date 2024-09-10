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Мэра Уфы не устраивает скорость подрядчиков

Мэра Уфы не устраивает скорость подрядчиков

10 сентября 2024, 06:36
Фото: Ратмир Мавлиев
Ратмир Мавлиев призывает бизнес активизироваться в благоустройстве «Караидельской тропы», сообщает во вторник, 10 сентября, градоначальник в соцсетях.

В Уфе продолжается реализация проекта благоустройства территории, известного как #УфимскоеОжерелье. На этот раз внимание мэра Ратмира Мавлиева привлекла «Караидельская тропа». Эта тропа соединит популярный туристический маршрут «Жемчужина Авроры» с «Тропой Акбузата».

Фото: Ратмир Мавлиев

Однако, как отметил сам мэр во время инспекции хода работ в Советском районе, темпы строительных работ оставляют желать лучшего. Несмотря на то что процесс идет, Ратмир Мавлиев подчеркнул необходимость ускорения темпов.

— Рельеф сложный, нюансов много. На месте обсудили важные моменты. Двигаемся дальше, — поделился Ратмир Мавлиев.

Напомним, что после завершения всех запланированных работ горожане получат благоустроенный маршрут протяженностью около 16 километров — от смотровой площадки «Президент отеля» до Лихачевской излучины.

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