Если дома дубачина — есть на это три причины

Posted 9 октября, 04:34
Published 9 октября, 04:34
Modified 9 октября, 07:16
Updated 9 октября, 07:16
Проблемы с отоплением наблюдаются в различных районах Уфы. Люди выражают беспокойство о том, что им придется оплачивать тепло, которого они не получили. Однако, как объяснили в администрации города, запуск отопления может занять от суток до нескольких дней.
Начальник отдела координации жилищного хозяйства объяснил, что отсутствие тепла может быть связано с нестабильной работой тепловых сетей и образованием воздушных пробок в системе. Работники жилищных предприятий уже активно трудятся над устранением этих неполадок, и горожан просят запастись терпением.
— Чтобы устранить проблему пробок, рекомендуется обратиться к специалисту из управляющей компании, — комментирует заместитель министра ЖКХ Республики Вилорий Угаров.
Кроме того, уфимцы недовольны тем, что получают платежки за отопление даже тогда, когда тепло еще не подали. Угаров поясняет, что это связано с тем, что оплата за отопление рассчитывается на 8 месяцев. В течение этого времени ресурсоснабжающие организации проводят подготовку к новому сезону и несут определенные затраты.