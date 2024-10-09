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Posted 9 октября, 04:34

Published 9 октября, 04:34

Modified 9 октября, 07:16

Updated 9 октября, 07:16

В Уфе объяснили причины проблем с отоплением

Если дома дубачина — есть на это три причины

9 октября 2024, 04:34
Фото: 1MI

В Уфе объяснили причины проблем с отоплением

Жители многоквартирных домов столкнулись с неприятной ситуацией: несмотря на старт отопительного сезона, многие радиаторы остаются холодными, сообщают обеспокоенные горожане в соцсетях в среду, 9 октября.

Проблемы с отоплением наблюдаются в различных районах Уфы. Люди выражают беспокойство о том, что им придется оплачивать тепло, которого они не получили. Однако, как объяснили в администрации города, запуск отопления может занять от суток до нескольких дней.

Начальник отдела координации жилищного хозяйства объяснил, что отсутствие тепла может быть связано с нестабильной работой тепловых сетей и образованием воздушных пробок в системе. Работники жилищных предприятий уже активно трудятся над устранением этих неполадок, и горожан просят запастись терпением.

— Чтобы устранить проблему пробок, рекомендуется обратиться к специалисту из управляющей компании, — комментирует заместитель министра ЖКХ Республики Вилорий Угаров.

Кроме того, уфимцы недовольны тем, что получают платежки за отопление даже тогда, когда тепло еще не подали. Угаров поясняет, что это связано с тем, что оплата за отопление рассчитывается на 8 месяцев. В течение этого времени ресурсоснабжающие организации проводят подготовку к новому сезону и несут определенные затраты.

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