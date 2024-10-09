Если дома дубачина — есть на это три причины

Кроме того, уфимцы недовольны тем, что получают платежки за отопление даже тогда, когда тепло еще не подали. Угаров поясняет, что это связано с тем, что оплата за отопление рассчитывается на 8 месяцев. В течение этого времени ресурсоснабжающие организации проводят подготовку к новому сезону и несут определенные затраты.