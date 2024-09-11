Уфимцы дали осенний чек-лист городским чиновникам

Комментаторы не стали долго ждать и предложили свои варианты осеннего чек-листа для чиновников. Вместо тыквенных пирогов и чаепитий под дождем уфимцы решили обратиться к более насущным вопросам. Первым делом они предложили завершить строительство улицы Пугачева. «Достроить ул. Пугачева» — этот пункт повторялся не раз и не два.