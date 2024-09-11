Уфимцы дали осенний чек-лист городским чиновникам

Posted 11 сентября, 09:25
Published 11 сентября, 09:25
Modified 11 сентября, 09:48
Updated 11 сентября, 09:48
Мэрия города решила порадовать жителей простым постом о том, как лучше провести осень. В списке значились такие милые идеи, как прочитать интересную книгу или собрать букет из разноцветных листьев. Однако, вместо ожидаемого одобрения, публикация вызвала бурю эмоций и креативный поток от горожан.
Комментаторы не стали долго ждать и предложили свои варианты осеннего чек-листа для чиновников. Вместо тыквенных пирогов и чаепитий под дождем уфимцы решили обратиться к более насущным вопросам. Первым делом они предложили завершить строительство улицы Пугачева. «Достроить ул. Пугачева» — этот пункт повторялся не раз и не два.
Кроме того, в комментариях всплыли другие актуальные проблемы: необходимость завершить развязку с улицей Рыленко или построить остановку на СНТ «Уршак», чтобы транспорт не проезжал мимо пассажиров. Горожане упомянули, что стоит добавить пункты о тропинках к поликлиникам и школам.
— Предлагаю вам тоже чек-лист:
1. Достроить ул. Пугачева.
2. Достроить ул. Пугачева.
3. Достроить ул. Пугачева.
4. Достроить развязку с г. Рыленко.
5. Достроить Октябрьскую революцию.
6. Достроить колоннаду.
7. Достроить Шакшинский мост.
8. Достроить улицу Рабкоров.
9. Достроить школу в «Кузнецовском затоне».
10. Уволить всех, кто врал все лето о сроках сдачи объектах и продолжает врать. Возможно че-то забыл, можно еще пару пунктов накидать, — пишет один из комментаторов.
Ответы мэрии пришли довольно быстро: чиновники сообщили о планах по завершению работ на различных участках города до конца 2024 года и далее. Они уверили граждан в том, что все работы проводятся согласно проектной документации и графикам.