Уфимцы погрызлись с чиновником из-за продуктов

Изначально торговлю планировали развернуть на площади Серго Орджоникидзе, однако позже чиновники решили перенести ярмарку в другое место. Такое решение власти объяснили тем, что упомянутое общественное пространство является в первую очередь площадкой для культурно-массовых мероприятий. Торговлю же на ней, судя по всему, чиновники сочли неуместной.