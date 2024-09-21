Уфимцы погрызлись с чиновником из-за продуктов

Posted 21 сентября, 05:49
Published 21 сентября, 05:49
Modified 21 сентября, 05:51
Updated 21 сентября, 05:51
Изначально торговлю планировали развернуть на площади Серго Орджоникидзе, однако позже чиновники решили перенести ярмарку в другое место. Такое решение власти объяснили тем, что упомянутое общественное пространство является в первую очередь площадкой для культурно-массовых мероприятий. Торговлю же на ней, судя по всему, чиновники сочли неуместной.
Ярмарки в результате перенесли на аллею в районе улиц Кольцевой и Ульяновых, что вызвало недовольство у жителей окрестностей.
— Я житель дома по улице Кольцевой. Я против того, чтобы проводили у нас ярмарку! — высказался Александр Ю.
— Пока перед 63-им домом сидели фермеры, наш двор [изгадили]. Во дворе машины бросают эти фермеры. После них, как уже выше замечено, только грязь. Почему мы должны страдать ещё и из-за ярмарки? Дом не могут в порядок привести, управляющая компания ничего не делает, <…> Каждый год смещают капитальный ремонт труб, — посетовал Сергей Б.
— Здравствуйте, я житель дома №61. Мы категорически против ярмарки напротив нашего дома, — заявила Ирина Г. — Замените лучше наши трубы гнилые и сделайте ремонт в подъездах…
Муниципальная администрация вскоре на жалобы о неудовлетворительном состоянии домов отреагировала. Чиновники дежурно отчитались о том, включены ли дома в программы по ремонту на 2024 год. Отвечать на недовольство горожан о месте проведения ярмарки администрация нужной не посчитала. Некоторые из комментаторов заявили, что намерены обращаться в прокуратуру.