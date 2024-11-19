Милый памятник появился в Башкирии

Posted 19 ноября, 09:33
Published 19 ноября, 09:33
Modified 19 ноября, 10:11
Updated 19 ноября, 10:11
В 2024 году в Белорецке активно продолжается благоустройство общественных пространств. Одним из ключевых объектов стал сквер Учителей, который стал более комфортным и привлекательным для горожан. Здесь выложили плиткой часть прогулочной зоны, установили новые скамейки и подвесные качели, а также обеспечили безопасность с помощью камер видеонаблюдения и уличного освещения.
Особое внимание в сквере привлекает новая скульптура, созданная местным скульптором Сергеем Ёлкиным. Фигуры учителя и ученика высотой около 2,5 метров выполнены из металла и железобетона.
Кроме сквера Учителей, в рамках федеральной программы ведется благоустройство пространства возле ЗАГСа и на набережной за Бельским мостом, а также в сквере имени Блюхера в Заматинском микрорайоне.
— Теперь задача горожан — беречь то, что сделано, не портить и не ломать. Ведь на ремонт деньги идут из нашего, местного, бюджета, а он сейчас очень ограничен, — комментирует Андрей Иванюта.
Как ранее сообщал Mkset, уфимцы пожаловались на пешие дорожки в «Уфимском ожерелье», которые больше похожи на ледовый каток.