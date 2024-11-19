Милый памятник появился в Башкирии

В 2024 году в Белорецке активно продолжается благоустройство общественных пространств. Одним из ключевых объектов стал сквер Учителей, который стал более комфортным и привлекательным для горожан. Здесь выложили плиткой часть прогулочной зоны, установили новые скамейки и подвесные качели, а также обеспечили безопасность с помощью камер видеонаблюдения и уличного освещения.