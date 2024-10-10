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Posted 10 октября, 06:57

Published 10 октября, 06:57

Modified 10 октября, 06:59

Updated 10 октября, 06:59

Уфа встала в пробках

Уфимцы винят в пробке светофор

10 октября 2024, 06:57
Фото: 1MI

Уфа встала в пробках

Автомобилисты нашли причину набившего оскомину утреннего затора на дорогах — вынесли они вердикт в соцсетях в четверг, 10 октября.

Утром в четверг стоящие в пробке в Уфе водители развернули обсуждение причины транспортного затора. Переписку они вели прямо в «Яндекс.Картах», которые на момент полемики закрасили красным и бордовым участки городских дорог в районе улицы Менделеева. На тот момент скорость движения там упала до торопливости прогулочного шага. В заторе стояла развязка проспекта Салавата Юлаева и улиц Сочинской и Менделеева в Уфе.

Водители пришли к выводу, что причина стояния в пробке — светофор. По их мнению, его работа настроена некорректно и не учитывает специфику утреннего трафика в этой части Уфы. Горожане отмечают, что нагрузка на этот участок значительно возросла с тех пор, как открыли движение по продолжению улицы Кувыкина — на Сочинской и Перовской теперь пробки. Претензии есть и у пассажиров общественного транспорта.

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