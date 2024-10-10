Уфимцы винят в пробке светофор

Водители пришли к выводу, что причина стояния в пробке — светофор. По их мнению, его работа настроена некорректно и не учитывает специфику утреннего трафика в этой части Уфы. Горожане отмечают, что нагрузка на этот участок значительно возросла с тех пор, как открыли движение по продолжению улицы Кувыкина — на Сочинской и Перовской теперь пробки. Претензии есть и у пассажиров общественного транспорта.