В Уфе снесли 41 самострой

Posted 15 октября, 06:17
Published 15 октября, 06:17
Modified 15 октября, 11:20
Updated 15 октября, 11:20
Как стало известно, в районе была установлена новая «теплая» остановка на Госцирке, которая пришла на смену нестационарному торговому объекту. Этот павильон был демонтирован из-за отсутствия правоустанавливающих документов.
Как отметил Сергей Плотников, по поручению мэра Уфы Ратмира Мавлиева с улиц района было убрано целых 41 аналогичных самовольных строений. Такое решение вызвало положительные отзывы среди горожан.
— Актуально, когда ждешь транспорт в холод, — прокомментировала одна из жительниц города.
Сергей Плотников также призвал уфимцев быть более аккуратными с нововведениями в районе: «Просьба к горожанам относиться бережнее к общественному имуществу».