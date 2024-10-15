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Posted 15 октября, 06:17

Published 15 октября, 06:17

Modified 15 октября, 11:20

Updated 15 октября, 11:20

Новую теплую остановку поставили в Уфе

В Уфе снесли 41 самострой

15 октября 2024, 06:17
Фото: Сергей Плотников

Новую теплую остановку поставили в Уфе

В городе продолжается борьба с незаконными постройками, сообщает во вторник, 15 октября, глава Октябрьского района Сергей Плотников.

Как стало известно, в районе была установлена новая «теплая» остановка на Госцирке, которая пришла на смену нестационарному торговому объекту. Этот павильон был демонтирован из-за отсутствия правоустанавливающих документов.

Как отметил Сергей Плотников, по поручению мэра Уфы Ратмира Мавлиева с улиц района было убрано целых 41 аналогичных самовольных строений. Такое решение вызвало положительные отзывы среди горожан.

Фото: Сергей Плотников
— Актуально, когда ждешь транспорт в холод, — прокомментировала одна из жительниц города.

Сергей Плотников также призвал уфимцев быть более аккуратными с нововведениями в районе: «Просьба к горожанам относиться бережнее к общественному имуществу».

Вандалы крушат Уфу
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе неизвестные личности разбили новую остановку по улице Свободы.

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