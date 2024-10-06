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Posted 6 октября, 16:40

Published 6 октября, 16:40

Modified 6 октября, 16:42

Updated 6 октября, 16:42

Уфимцы жалуются на отопление

Нет — плохо, есть — еще хуже: уфимцы жалуются на отопление

6 октября 2024, 16:40
Фото: 1MI

Уфимцы жалуются на отопление

Подача тепла в Уфе началась еще в пятницу, но многие мерзнут и в воскресенье: горожане завалили мэрию претензиями.

Чат администрации Уфы с началом отопительного сезона, который стартовал в городе 4 октября 2024, превратился в публичную книгу жалоб. Подписчики ресурса разделились на два лагеря: одни уже ощущают себя в сауне, вторые до сих пор с надеждой смотрят на ледяные радиаторы центральной системы отопления.

 

— Где обещанное отопление?! ЖЭУ 19 на выходных, в пятницу, видать, отгулы были. Переулок Пархоменко, 8, нет отопления
— 10 дней без тепла — это уже слишком
— Что за беспредел, улица Короленко 7. В квитанции за сентябрь уже оплата за отопление, а батареи холодные
— Фурманова, 16, тоже не дали отопления
— Айская, 77/2. Топят батареи так, как будто на улице -30. Открыли окна и балкон. Дышать трудно
— Начинается…подайте тепло — замерзаем, уберите тепло — сауна. Такое впечатление, что про краны на батареях так никто в 21 веке и не слышал



Пикантности ситуации с отоплением в Уфе добавляет то, что многие жалующиеся на холод или жару горожане не могут связаться с коммунальщиками: телефонные трубки в ЖЭКах и УК никто в выходные не поднимает.

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