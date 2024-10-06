Нет — плохо, есть — еще хуже: уфимцы жалуются на отопление

Чат администрации Уфы с началом отопительного сезона, который стартовал в городе 4 октября 2024, превратился в публичную книгу жалоб. Подписчики ресурса разделились на два лагеря: одни уже ощущают себя в сауне, вторые до сих пор с надеждой смотрят на ледяные радиаторы центральной системы отопления.