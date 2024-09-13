Приют извращенца ликвидировали в Башкирии

Posted 13 сентября, 16:54
Published 13 сентября, 16:54
Modified 13 сентября, 16:57
Updated 13 сентября, 16:57
По словам местных жителей, этот любитель уединения и «публичных акций» находил укрытие в густых кустах лесопосадки и устраивал там свои непристойные представления на глазах у прохожих.
Первоначально злоумышленника заметили вдоль тропинки к Машзаводской поликлинике. Затем он перебрался к детскому саду №77 и стал настоящей головной болью для родителей.
Коммунальные службы провели масштабную уборку кустарников и выложили фото результата в социальных сетях. Подписчики моментально откликнулись на эту инициативу: многие начали делиться своими переживаниями о том, что тоже замечали подобное поведение в своих микрорайонах.
Но среди комментариев можно было встретить такие перлы: «Давайте заодно ямы заделаем! А то вдруг он там тоже прячется!».