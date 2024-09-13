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Posted 13 сентября, 16:54

Published 13 сентября, 16:54

Modified 13 сентября, 16:57

Updated 13 сентября, 16:57

Приют извращенца ликвидировали в Башкирии

Приют извращенца ликвидировали в Башкирии

13 сентября 2024, 16:54
Фото: Соцсети
Сюжет
Башкирия
Администрация Стерлитамака отреагировала на настойчивые жалобы жителей микрорайона «Прибрежный», которые устали от неожиданных встреч с непристойным незнакомцем, сообщают в пятницу, 13 сентября, инсайдерские Telegram-каналы.

По словам местных жителей, этот любитель уединения и «публичных акций» находил укрытие в густых кустах лесопосадки и устраивал там свои непристойные представления на глазах у прохожих.

Первоначально злоумышленника заметили вдоль тропинки к Машзаводской поликлинике. Затем он перебрался к детскому саду №77 и стал настоящей головной болью для родителей.

Коммунальные службы провели масштабную уборку кустарников и выложили фото результата в социальных сетях. Подписчики моментально откликнулись на эту инициативу: многие начали делиться своими переживаниями о том, что тоже замечали подобное поведение в своих микрорайонах.

Но среди комментариев можно было встретить такие перлы: «Давайте заодно ямы заделаем! А то вдруг он там тоже прячется!».

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