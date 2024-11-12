Уфимцев просят жаловаться на автобусы

Posted 12 ноября, 16:49
Published 12 ноября, 16:49
Modified 12 ноября, 18:50
Updated 12 ноября, 18:50
На плакатах можно заприметить QR-код. Как отчитались в мэрии, он ведёт к актуальному списку автобусов, в маршруте которых есть остановка, на которой отсканирован код.
Есть на плакате и второй — с помощью его задавать вопросы, предлагать свои идеи и, конечно же, жаловаться. Вся обратная связь отправляется предприятию «Уфагортранс».
Впрочем, некоторые горожане решили оставить свои жалобы на работу общественного транспорта прямо под публикацией мэрии, в которой те рассказывали о нововведении.
— Пишем, чуть ли не каждый день, всё без толку.
— Нужно больше автобусов на маршруты 69 и 258! Ежедневно утром и вечером штурмом берём, толкаемся, падаем…
— И снова… Все остановки с этим нововведением сосредоточены, можно сказать, в одном месте.
Ранее, как сообщал Mkset, мэрия города напомнила, по какому расписанию работает большая часть автобусов башкирской столицы, а также какие рейсы являются самыми ранними и самыми поздними в городе.