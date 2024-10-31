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Фрукты

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Октябрь
Как правильно обрезать виноград осенью, чтобы кусты радовали урожаем
31 октября, 13:11
Цены на продукты взлетели в Башкирии
16 октября, 19:09
Сентябрь
Как подготовить клубничные плантации в сентябре для богатого урожая в следующем году
18 сентября, 10:30
Кружочек колбасы и три картошки: как кормят в интернатах Башкирии
2 сентября, 18:46
Август
В Башкирии подешевела треть еды
22 августа, 12:03
Июль
Эти 7 сезонных ягод могут изменить вашу жизнь! Вся правда о суперфруктах лета
19 июля, 11:25
Хабиров сходил на базар
Руководитель региона похвастался покупками, сделанными у башкирских садоводов, через свой Telegram-канал.
17 июля, 13:28
Как выбрать арбуз без нитратов в июле: советы и хитрости
11 июля, 12:03
Летние ягоды: где собрать клубнику в Уфе и окрестностях?
3 июля, 11:44
Жару в Башкирии победит окрошка
1 июля, 07:04
Июнь
Щупать глазами советуют в Башкирии
Наглядные рекомендации после череды отравлений в регионе дают санитарные врачи через Telegram-канал Роспотребнадзора Республики Башкортостан.
27 июня, 17:49
Выжить в Уфе предлагают за ₽5 755
25 июня, 06:47

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