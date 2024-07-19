Эти 7 сезонных ягод могут изменить вашу жизнь! Вся правда о суперфруктах лета

Ежевика — это как крем 2 в 1 в одной упаковке. Она полна витаминов А и Е, которые заботятся о вашей коже и зрении. Витамин К, содержащийся в ежевике, помогает усваиваться кальцию и витамину D, что делает ваши кости и сердце крепкими как сталь. Включение такого продукта в рацион может быть полезным для здоровья костей. В 100 граммах содержится 19,8 мкг витамина К, что составляет 21% от рекомендуемой суточной нормы, согласно данным Национального института здоровья США.