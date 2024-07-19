Эти 7 сезонных ягод могут изменить вашу жизнь! Вся правда о суперфруктах лета

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Все летние ягоды — это настоящие витаминные бомбы. Например, черная смородина — чемпион по содержанию витамина С и в ней его в четыре раза больше, чем в лимоне. А одна горсть черной смородины способна превратить вас в неуязвимого супергероя на целый день, защищая от вирусов и бактерий.
Жимолость, которая появляется в начале июля, содержит антоцианы — вещества, которые уменьшают воспаление и полезны для глаз. Кроме того, эта ягода богата минералами, такими как калий, магний, натрий, железо и фосфор. Эти элементы необходимы для нормального функционирования нашего организма: они поддерживают работу сердца, нервной системы и помогают справляться с усталостью.
— Согласно традициям тибетской медицины, ягоды жимолости, используемые в сочетании с другими растениями, рекомендуются для лечения женских заболеваний. Кроме того, жимолость является отличным выбором для тех, кто стремится похудеть, поскольку в 100 граммах этого фрукта содержится всего 41,2 килокалории, — рассказала Анна Некратова, кандидат биологических наук, доцент, научный сотрудник лаборатории лекарственных растений Сибирского ботанического сада Томского государственного университета.
Они не только радуют нас своим вкусом, но и обладают настоящими целебными свойствами. Эти ягоды богаты витаминами группы В, такими как В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (ниацин) и В6 (пиридоксин). Они играют ключевую роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем.
В одной порции содержится значительное количество фолата, который помогает в производстве красных кровяных клеток и поддерживает нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы. К тому же, клубника богата антиоксидантами, такими как антоцианы и кверцетин, которые защищают ваше сердце от воспалений и окислительного стресса.
— Регулярное потребление клубники способствует улучшению потенции и нормализации эректильной функции, а также стимулирует выработку половых гормонов. Кроме того, клубника оказывает положительное воздействие при лечении заболеваний мочеполовой системы, — рассказала «Интерфаксу» завкафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского медицинского университета (РостГМУ), кандидат медицинских наук Ирина Дядикова.
Малина же известна своими полифенолами и фитонцидами, которые обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Полифенолы помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, а фитонциды обладают природными антибактериальными свойствами. Именно поэтому малина часто используется как природное средство от простуды и инфекций.
Ежевика — это как крем 2 в 1 в одной упаковке. Она полна витаминов А и Е, которые заботятся о вашей коже и зрении. Витамин К, содержащийся в ежевике, помогает усваиваться кальцию и витамину D, что делает ваши кости и сердце крепкими как сталь. Включение такого продукта в рацион может быть полезным для здоровья костей. В 100 граммах содержится 19,8 мкг витамина К, что составляет 21% от рекомендуемой суточной нормы, согласно данным Национального института здоровья США.
Витамин К является жирорастворимым и играет ключевую роль в производстве белка, необходимого для поддержания здоровья костей и нормальной свертываемости крови. Недостаток этого витамина может привести к ослаблению костной ткани, повышая риск переломов, а также к проблемам со свертываемостью крови, например, к появлению гематом.
Регулярное употребление ежевики также полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы. В ней содержатся полифенолы — особый тип антиоксидантов, которые борются с ультрафиолетовыми лучами, радиацией и некоторыми патогенными микроорганизмами. Исследование, опубликованное в Pubmed, показало, что увеличение количества ежевики в рационе может уменьшить уровень окислительного стресса и снять воспаление. Это делает эту ягоду отличным средством для поддержания не только костей, но и сердца в отличном состоянии.
Она славится своими свойствами улучшать зрение благодаря высокому содержанию антоцианов и витамина Р (рутина). Антоцианы усиливают кровообращение в сетчатке глаза, что улучшает зрение, а витамин Р укрепляет стенки капилляров и улучшает их эластичность, что благотворно влияет на общее состояние сосудов.
— Множественные исследования, проведенные учеными, так и не смогли подтвердить миф о том, что черника улучшает ночное зрение. Тем не менее, черника является надежным средством для профилактики таких патологий, как отслоение сетчатки, улучшая кровообращение в сетчатке и способствуя полноценному обеспечению глазного яблока необходимыми веществами, — отметила офтальмолога высшей категории Булакина Надежда Владимировна.
Черника также обладает богатым составом, включающим магний, кальций, фосфор, медь, витамины А, В1, В6, С, и РР. Эти элементы обладают восстанавливающим действием на сосуды сетчатки, способствуют укреплению соединительной ткани и профилактике нарушений рефракции, таких как астигматизм и миопатия. Ежедневное потребление не менее трех столовых ложек черники может помочь избежать возникновения конъюнктивита.
Все летние ягоды — это кладезь пищевых волокон, которые улучшают пищеварение. Но помните, даже супергероям нужна мера. Чрезмерное потребление может вызвать вздутие живота и диарею. Будьте особенно осторожны, если у вас есть язвенная болезнь, гастрит, хронический панкреатит или воспаление в кишечнике.