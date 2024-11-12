Самые полезные продукты осени в Башкирии

Posted 12 ноября, 04:55
Published 12 ноября, 04:55
Modified 12 ноября, 04:57
Updated 12 ноября, 04:57
На улице сыро и холодно, мы больше времени проводим в зарытых помещениях, именно в это время наблюдается рост респираторных инфекций и гриппа. Как помочь организму в пасмурные ноябрьские дни?
Сезонные продукты — это фрукты и овощи, которые растут и зреют в период, когда вы их покупаете или едите. Соблюдая такую «сезонность» в рационе, можно принести дополнительную пользу для организма и провести профилактику простудных заболеваний.
Хурма род субтропических и тропических деревьев семейства эбеновых. Родом этот оранжевый фрукт из Китая. В мире известно около 200 видов хурмы.
Есть два основных вида фрукта. Обыкновенная хурма, плоды которой съедобны лишь при полном созревании размягчении мякоти до состояния пюре. И королек — вполне съедобный, даже будучи твердым.
Наталья Гронская — гастроэнтеролог, диетолог эксперт интернет портала «Роскачество», утверждает, что главная ценность хурмы в рекордном количестве антиоксидантов. Бета-каротина в хурме больше, чем в моркови, тыкве и болгарском перце. Средний плод содержит 20% суточной нормы предшественника витамина А, который необходим важен для обновления клеток нашего организма. Также бета-каротин борется со свободными радикалами, защищая клетки от разрушения, замедляя процесс старения.
Кроме того, фрукт содержит клетчатку, дубильные вещества, органические кислоты
Осенний фрукт употребляют в пищу, как в свежем и сушенном виде. Из нее готовят: фруктовые салаты, пастилу, соусы, джемы, запеканки и другие полезные блюда.
Айва — деревце или кустарник из семейства розоцветных. Плоды крупные, лимонно- или темно-желтые, в начале созревания, покрытые пушком, который затем опадает. В зависимости от сорта плоды похожи или на яблоко, или на грушу. Дикая айва растет в Азии, в Северном Иране, на Кавказе.
Айва — ценная плодовая порода, возделываемая более 4000 тысяч лет. На Кавказе, сады айвы существовали еще в доисторические времена. В мире насчитывается более 400 сортов ароматного фрукта.
Это эффективное противовоспалительное средство. Высокое содержание антиоксидантов в терпком фрукте помогают бороться с воспалительными процессами во всем организме. Врачи рекомендуют включать этот фрукт в рацион питания в периоды распространения сезонных заболеваний.
Плоды фрукта богаты пектинами — это натуральным сорбент, который нужен для правильной работы желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, айва богата витаминами А, В, В1, В2, В3, В4, В6, В8, В9, В12, В15, D, Е, F, H, Н1, К, Р, РР.
Айва рекомендуется в качестве профилактического средства для людей, занятых на производствах, с использованием тяжелых металлов.
Полезна людям с низким уровнем гемоглобина, так как содержит большое количество железа и витамина С. Помогает при заболеваниях ЖКТ — фрукт содержит соединения, препятствующие размножению хеликобактер пилори — главного виновника язвы желудка.
Варенье, джем, конфитюр, компот. С айвой можно тушить мясо. Сушить и добавлять в чай. Также она хороша в свежем виде салатов, десертов и запеченная в духовке.
Инжир, смоковница, или фиговое дерево — субтропическое дерево семейства тутовых из рода фикус. Это одна из древнейших культур на земле, известных человеку. Инжир изначально рос на Аравийском полуострове, а позже его завезли в Средиземноморье и на Ближний Восток. Растение неприхотливо, но всё же ему требуется много солнца, поэтому в нашу страну его поставляют из Абхазии, Узбекистана, Армении, Турции и Китая. Насчитывается свыше 400 сортов винной ягоды, так ее называли за то, что при перезревании, в нём начинается брожение подобное процессу при создании вина.
Плоды бывают разной формы круглые, овальные, приплюснутые. Отличаются они и по цвету: белые, красноватые, темно-фиолетовые, черные.
К сожалению, срок хранения свежего инжира не продолжителен, поэтому чаще его можно встретить в сушеном виде. Ноябрь — самое подходящее время для покупки древнейшего плода.
Калорийность инжира особенно сушеного довольно высока поэтому диетологи не рекомендуют употреблять его в больших количествах.
Инжир богат витаминами B4, С, В6, В3, В5, калием, кальцием, магнием, фосфором, натрием.
Благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Плоды в любом виде — прекрасный источник калия, минерала, влияющего на кровяное давление и работу сердца.
Полезен для работы ЖКТ. Всего три плода ежедневно защитят от расстройств пищеварительной системы. Клетчатка, в больших количествах содержащаяся в фрукте, улучшает перистальтику кишечника и регулирует его работу.
Из винной ягоды делают варенье, десерты, запекают с мясом, добавляют в выпечку и делают различные салаты.
Соцветия цветной капусты чаще белые. Брокколи — зеленая.
Цветная капуста богата витаминами, особенно С, К и группы В, микро- и макроэлементами.
Брокколи снижает уровень холестерина в крови. В одной чашке брокколи содержится 30 калорий и столько же витамина С, как в апельсине. Включение капусты в рацион снижает уровень сахара в крови и риск сердечных заболеваний.
В обоих сортах много воды и клетчатки. Но брокколи чаще встречается в диетическом питании.
Цветную капусту обычно готовят на гарнир, как самостоятельное блюдо из нее делают стейк.
Гранат
Еще один ноябрьский продукт — гранат.
Гранат — древнейшее растение на земле. Карфагенское яблоко, зернистое яблоко — называли гранат древние римляне. Полезные свойства этих осенних плодов — отмечали уже тогда.
Их можно встретить на прилавках круглый год, но именно в ноябре они — самые свежие, а значит витаминов в них больше. В это время года привозят гранаты, выращенные на Кавказе и в странах ближнего зарубежья.
Польза граната
Гранат богат витаминами: С, РР, В1, В6, провитамином А, антоцианами, флавонами, магнием и железом.
Самое известное свойство граната — борьба с анемией. Чтобы повысить гемоглобин нужно просто есть зернистый фрукт каждый день.
Благодаря богатому составу гранат укрепляет иммунитет организма, а полезные вещества, нейтрализуют возбудителей бактериальных и грибковых инфекций. Ежедневное употребление гранатового сока повышает физическую выносливость, улучшает память и снижает артериальное давление, поэтому гипотоникам нужно быть аккуратнее.
Мякоть зерен граната полезны при заболеваниях сердца и сосудов, печени и желчевыводящих путей, легких и почек.
Настой из кожицы граната — хорошее дезинфицирующее средство, применяется для смягчения воспалительных процессов и вяжущее при кишечных расстройствах.
Гранатовый сок — гренадин широко применяют, как приправу ко многим блюдам из мяса, дичи домашней птице. Соус наршараб — уваренный до густой консистенции гранатовый сок, используют к шашлыку и жаренной рыбе.
Из молодых листьев гранатового дерева заваривают как чай.
Для него потребуется пучок рукколы, 100 г. мягкого сыра, это моет быть рикотта, брынза, адыгейский сыр, и одна спелая хурма. Все перемешать и залить соусом из оливкового масла, лимонного сока и дижонской горчицы.
Для приготовления салата потребуется: сыр моцарелла — 100 г., инжир — 150 г (2 шт.), листья салата — 100 г., виноград без косточек — 100 г., кедровые орешки.
Для заправки нужно оливковое масло, зерненая горчица, сок лимона, мед.
Четыре бараньи голяшки, 2 средние моркови, головка чеснока, 2 айвы, 1 ч. л. сахара, 2 ст. л. сока лимона, соль, перец, 2 ст. л. растительного масла
Подготовить продукты. Голяшки помыть и высушить, чеснок и морковь почистить. Морковь порезать большими кубиками и обжарить в растительном масле до золотистой корочки. Затем выкладываем наши голяшки на морковь, солим, перчим и чеснок. Наливаем воду и накрываем крышкой. Тушим на маленьком огне около 1.5 часа. Затем выкладываем мясо в огнеупорное блюдо с небольшим количеством бульона, выкладываем мелконарезанные дольки айвы и запекаем 15-20 минут в духовке при температуре — 180-200 градусов.
Для этого нужно нарезать капусту стейками толщиной 1,5–2 см. Смешать соль, сушеный или измельченный свежий чеснок. Можно добавить любые любимые специи. Натереть смесью стейки с двух сторон. Выложить на противень, застеленный пергаментом и сбрызнуть оливковым маслом. Посыпать стейки хлебной крошкой и отправить в предварительно разогретую до 180°C духовку на 20–25 минут.
Подавать с соусом из йогурта и зелени.
Для супа понадобится: капуста Брокколи — 500 гр., лук репчатый -1 шт., картофель — 2 шт., чеснок -2 зубчика, соль, сливки — 200 мл.
Брокколи и картофель очистить, нарезать на небольшие кусочки. Литр воды доводим до кипения, затем опускаем в кипяток нарезанные картофель и брокколи. Варим до готовности. Тем временем обжарить лук до золотистого цвета. Отварные овощи, лук и сливки взбить в пюре, посолить. Подавать с обжаренным багетом и зеленью.
Тонко нашинкованный лук 2-3 раза промывают в горячей воде и откидывают на дуршлаг. Зерна граната перемешать с луком и полить отжатым гранатовым соком.
Вывод
Стоимость сезонных продуктов ноября не дешевле других. Но их пищевая ценность и полезные свойства благотворно влияют на организм и действительно помогают повысить иммунитет, являясь качественной профилактикой ОРВИ. А вкус необычных новых блюд из них вносит разнообразие и поднимает настроение в серые ноябрьские дни.