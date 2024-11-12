Самые полезные продукты осени в Башкирии

Инжир, смоковница, или фиговое дерево — субтропическое дерево семейства тутовых из рода фикус. Это одна из древнейших культур на земле, известных человеку. Инжир изначально рос на Аравийском полуострове, а позже его завезли в Средиземноморье и на Ближний Восток. Растение неприхотливо, но всё же ему требуется много солнца, поэтому в нашу страну его поставляют из Абхазии, Узбекистана, Армении, Турции и Китая. Насчитывается свыше 400 сортов винной ягоды, так ее называли за то, что при перезревании, в нём начинается брожение подобное процессу при создании вина.