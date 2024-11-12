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Posted 12 ноября, 04:55

Published 12 ноября, 04:55

Modified 12 ноября, 04:57

Updated 12 ноября, 04:57

Самые полезные продукты осени в Башкирии

Самые полезные продукты осени в Башкирии

12 ноября 2024, 04:55
Фото: 1MI.
Полезные продукты для повышения иммунитета в сезон ОРВИ и гриппа.

Сезонные продукты, что купить в ноябре

На улице сыро и холодно, мы больше времени проводим в зарытых помещениях, именно в это время наблюдается рост респираторных инфекций и гриппа. Как помочь организму в пасмурные ноябрьские дни?

Сезонные продукты — это фрукты и овощи, которые растут и зреют в период, когда вы их покупаете или едите. Соблюдая такую «сезонность» в рационе, можно принести дополнительную пользу для организма и провести профилактику простудных заболеваний.

Хурма

Хурма род субтропических и тропических деревьев семейства эбеновых. Родом этот оранжевый фрукт из Китая. В мире известно около 200 видов хурмы.

Есть два основных вида фрукта. Обыкновенная хурма, плоды которой съедобны лишь при полном созревании размягчении мякоти до состояния пюре. И королек — вполне съедобный, даже будучи твердым.

Чем полезна хурма

Наталья Гронская — гастроэнтеролог, диетолог эксперт интернет портала «Роскачество», утверждает, что главная ценность хурмы в рекордном количестве антиоксидантов. Бета-каротина в хурме больше, чем в моркови, тыкве и болгарском перце. Средний плод содержит 20% суточной нормы предшественника витамина А, который необходим важен для обновления клеток нашего организма. Также бета-каротин борется со свободными радикалами, защищая клетки от разрушения, замедляя процесс старения.

Кроме того, фрукт содержит клетчатку, дубильные вещества, органические кислоты

Что приготовить из хурмы

Осенний фрукт употребляют в пищу, как в свежем и сушенном виде. Из нее готовят: фруктовые салаты, пастилу, соусы, джемы, запеканки и другие полезные блюда.

Польза хурмыПольза хурмы
Польза хурмы. Фото: kuper.ru
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Айва

Айва — деревце или кустарник из семейства розоцветных. Плоды крупные, лимонно- или темно-желтые, в начале созревания, покрытые пушком, который затем опадает. В зависимости от сорта плоды похожи или на яблоко, или на грушу. Дикая айва растет в Азии, в Северном Иране, на Кавказе.

Айва — ценная плодовая порода, возделываемая более 4000 тысяч лет. На Кавказе, сады айвы существовали еще в доисторические времена. В мире насчитывается более 400 сортов ароматного фрукта.

Чем полезна айва

Это эффективное противовоспалительное средство. Высокое содержание антиоксидантов в терпком фрукте помогают бороться с воспалительными процессами во всем организме. Врачи рекомендуют включать этот фрукт в рацион питания в периоды распространения сезонных заболеваний.

Плоды фрукта богаты пектинами — это натуральным сорбент, который нужен для правильной работы желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, айва богата витаминами А, В, В1, В2, В3, В4, В6, В8, В9, В12, В15, D, Е, F, H, Н1, К, Р, РР.

Айва рекомендуется в качестве профилактического средства для людей, занятых на производствах, с использованием тяжелых металлов.

Полезна людям с низким уровнем гемоглобина, так как содержит большое количество железа и витамина С. Помогает при заболеваниях ЖКТ — фрукт содержит соединения, препятствующие размножению хеликобактер пилори — главного виновника язвы желудка.

Что приготовить из айвы

Варенье, джем, конфитюр, компот. С айвой можно тушить мясо. Сушить и добавлять в чай. Также она хороша в свежем виде салатов, десертов и запеченная в духовке.

Польза айвыПольза айвы
Польза айвы. Фото: kuper.ru

Инжир

Инжир, смоковница, или фиговое дерево — субтропическое дерево семейства тутовых из рода фикус. Это одна из древнейших культур на земле, известных человеку. Инжир изначально рос на Аравийском полуострове, а позже его завезли в Средиземноморье и на Ближний Восток. Растение неприхотливо, но всё же ему требуется много солнца, поэтому в нашу страну его поставляют из Абхазии, Узбекистана, Армении, Турции и Китая. Насчитывается свыше 400 сортов винной ягоды, так ее называли за то, что при перезревании, в нём начинается брожение подобное процессу при создании вина.

Плоды бывают разной формы круглые, овальные, приплюснутые. Отличаются они и по цвету: белые, красноватые, темно-фиолетовые, черные.

К сожалению, срок хранения свежего инжира не продолжителен, поэтому чаще его можно встретить в сушеном виде. Ноябрь — самое подходящее время для покупки древнейшего плода.

Польза инжира

Калорийность инжира особенно сушеного довольно высока поэтому диетологи не рекомендуют употреблять его в больших количествах.

Инжир богат витаминами B4, С, В6, В3, В5, калием, кальцием, магнием, фосфором, натрием.

Благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Плоды в любом виде — прекрасный источник калия, минерала, влияющего на кровяное давление и работу сердца.

Полезен для работы ЖКТ. Всего три плода ежедневно защитят от расстройств пищеварительной системы. Клетчатка, в больших количествах содержащаяся в фрукте, улучшает перистальтику кишечника и регулирует его работу.

Что приготовить из инжира

Из винной ягоды делают варенье, десерты, запекают с мясом, добавляют в выпечку и делают различные салаты.

Инжир полезные свойстваИнжир полезные свойства
Инжир полезные свойства. Фото: avito.ru

Цветная капуста и брокколи

Соцветия цветной капусты чаще белые. Брокколи — зеленая.

Цветная капуста богата витаминами, особенно С, К и группы В, микро- и макроэлементами.

Брокколи снижает уровень холестерина в крови. В одной чашке брокколи содержится 30 калорий и столько же витамина С, как в апельсине. Включение капусты в рацион снижает уровень сахара в крови и риск сердечных заболеваний.

В обоих сортах много воды и клетчатки. Но брокколи чаще встречается в диетическом питании.

Что приготовить из цветной капусты

Цветную капусту обычно готовят на гарнир, как самостоятельное блюдо из нее делают стейк.

Польза брокколиПольза брокколи
Польза цветной капустыПольза цветной капусты
Польза брокколи. Фото: kuper.ru

Гранат

Еще один ноябрьский продукт — гранат.

Гранат — древнейшее растение на земле. Карфагенское яблоко, зернистое яблоко — называли гранат древние римляне. Полезные свойства этих осенних плодов — отмечали уже тогда.

Их можно встретить на прилавках круглый год, но именно в ноябре они — самые свежие, а значит витаминов в них больше. В это время года привозят гранаты, выращенные на Кавказе и в странах ближнего зарубежья.

Польза граната

Гранат богат витаминами: С, РР, В1, В6, провитамином А, антоцианами, флавонами, магнием и железом.

Самое известное свойство граната — борьба с анемией. Чтобы повысить гемоглобин нужно просто есть зернистый фрукт каждый день.

Благодаря богатому составу гранат укрепляет иммунитет организма, а полезные вещества, нейтрализуют возбудителей бактериальных и грибковых инфекций. Ежедневное употребление гранатового сока повышает физическую выносливость, улучшает память и снижает артериальное давление, поэтому гипотоникам нужно быть аккуратнее.

Мякоть зерен граната полезны при заболеваниях сердца и сосудов, печени и желчевыводящих путей, легких и почек.

Настой из кожицы граната — хорошее дезинфицирующее средство, применяется для смягчения воспалительных процессов и вяжущее при кишечных расстройствах.

Гранатовый сок — гренадин широко применяют, как приправу ко многим блюдам из мяса, дичи домашней птице. Соус наршараб — уваренный до густой консистенции гранатовый сок, используют к шашлыку и жаренной рыбе.

Из молодых листьев гранатового дерева заваривают как чай.

Польза гранатаПольза граната
Польза граната. Фото: kyper.ru

Рецепты из сезонных продуктов ноября

Салат из хурмы

Для него потребуется пучок рукколы, 100 г. мягкого сыра, это моет быть рикотта, брынза, адыгейский сыр, и одна спелая хурма. Все перемешать и залить соусом из оливкового масла, лимонного сока и дижонской горчицы.

Салат с инжиром и моцареллой

Для приготовления салата потребуется: сыр моцарелла — 100 г., инжир — 150 г (2 шт.), листья салата — 100 г., виноград без косточек — 100 г., кедровые орешки.

Для заправки нужно оливковое масло, зерненая горчица, сок лимона, мед.

Баранина с айвой

Четыре бараньи голяшки, 2 средние моркови, головка чеснока, 2 айвы, 1 ч. л. сахара, 2 ст. л. сока лимона, соль, перец, 2 ст. л. растительного масла

Подготовить продукты. Голяшки помыть и высушить, чеснок и морковь почистить. Морковь порезать большими кубиками и обжарить в растительном масле до золотистой корочки. Затем выкладываем наши голяшки на морковь, солим, перчим и чеснок. Наливаем воду и накрываем крышкой. Тушим на маленьком огне около 1.5 часа. Затем выкладываем мясо в огнеупорное блюдо с небольшим количеством бульона, выкладываем мелконарезанные дольки айвы и запекаем 15-20 минут в духовке при температуре — 180-200 градусов.

Стейк из цветной капусты

Для этого нужно нарезать капусту стейками толщиной 1,5–2 см. Смешать соль, сушеный или измельченный свежий чеснок. Можно добавить любые любимые специи. Натереть смесью стейки с двух сторон. Выложить на противень, застеленный пергаментом и сбрызнуть оливковым маслом. Посыпать стейки хлебной крошкой и отправить в предварительно разогретую до 180°C духовку на 20–25 минут.

Подавать с соусом из йогурта и зелени.

Суп-пюре из брокколи

Для супа понадобится: капуста Брокколи — 500 гр., лук репчатый -1 шт., картофель — 2 шт., чеснок -2 зубчика, соль, сливки — 200 мл.

Брокколи и картофель очистить, нарезать на небольшие кусочки. Литр воды доводим до кипения, затем опускаем в кипяток нарезанные картофель и брокколи. Варим до готовности. Тем временем обжарить лук до золотистого цвета. Отварные овощи, лук и сливки взбить в пюре, посолить. Подавать с обжаренным багетом и зеленью.

Салат из граната и лука

Тонко нашинкованный лук 2-3 раза промывают в горячей воде и откидывают на дуршлаг. Зерна граната перемешать с луком и полить отжатым гранатовым соком.

Вывод

Стоимость сезонных продуктов ноября не дешевле других. Но их пищевая ценность и полезные свойства благотворно влияют на организм и действительно помогают повысить иммунитет, являясь качественной профилактикой ОРВИ. А вкус необычных новых блюд из них вносит разнообразие и поднимает настроение в серые ноябрьские дни.

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#Светлана Мирсаева#Уфа#Профилактика#Башкортостан#Здоровье#ОРВИ#Детское питание#Рецепты#Осень#Здоровое питание#Фрукты#Дом и сад#Кухня#Ноябрь
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