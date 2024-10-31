Как правильно обрезать виноград осенью, чтобы кусты радовали урожаем

Posted 31 октября, 13:11
Published 31 октября, 13:11
Modified 31 октября, 13:13
Updated 31 октября, 13:13
Виноград — культура, которая требует особого ухода и внимания. Пренебрежение обрезкой может привести к загущению куста, что вызовет нехватку солнца и воздуха, а следовательно, и болезни. К тому же виноград, оставленный на зиму с излишней зеленой массой, будет тратить силы не на созревание гроздей, а на рост листьев и побегов.
— Правильная осенняя обрезка позволяет винограду сосредоточить силы на зимовке, а также формировать полноценные плодоносящие побеги на следующий сезон, — отмечает Давид Алверцян, опытный садовод и блогер.
Чтобы осенняя обрезка принесла пользу, нужно соблюдать несколько ключевых правил:
Для понимания обрезки полезно разобраться, как устроен куст винограда. Эксперты канала «Виноград и Виноделие» рассказали, что куст включает в себя:
Плодовые звенья создаются из комбинации побега и так называемого «сучка замещения». Сучок замещения оставляют с 2-3 почками — из них через год разовьются новые плодоносящие ветки.
Подготовьте куст к обрезке: до начала работ кусты нужно обильно полить — для взрослого куста требуется не менее 60 литров воды. Такая подготовка помогает растению перенести обрезку без стресса.
Удалите ненужные ветки: начните с обрезки всех тонких, незрелых и поврежденных ветвей, диаметр которых меньше 3 мм. Оставляйте только крепкие и здоровые побеги.
Формируйте плодовые стрелки и сучок замещения: для плодовых стрелок обычно выбирают длинные, зрелые побеги. Каждый из них укорачивается на 6-8 почек. Сучок замещения, как уже упоминалось, должен быть короче, его оставляют на 2-3 почки.
Соблюдайте пропорции обрезки. После обрезки на взрослом кусте должно оставаться примерно 1/5 от всей длины ветвей, остальные 4/5 можно срезать. Например, если на рукаве есть пять побегов, то после обрезки из них оставляют один или два.
Различные подходы к обрезке позволяют выбрать подходящий метод для каждого климата и сорта:
Метод Гюйо — простой способ, который подходит для новичков и для северных регионов. Он предполагает обрезку в форме веера с одним или двумя рукавами.
Веерная обрезка — популярный метод для областей с суровыми зимами. При такой формировке оставляют от трех до пяти плодовых рукавов, которые образуют веерообразную структуру.
Кордон Беликовой — удобен для выращивания винограда на небольших участках. Позволяет располагать кусты в тесной посадке (около метра между кустами).
Обрезка винограда проводится после полного опадения листвы, когда куст «засыпает» и останавливается сокодвижение. Это обычно происходит в октябре–ноябре, но в холодных регионах с ранними заморозками обрезку лучше проводить весной, чтобы растение не пострадало от низких температур.
После обрезки важно не забыть подготовить виноград к зиме. Кусты поливают и удобряют фосфорными и калийными удобрениями (например, 40 г суперфосфата и 30 г калимагнезии на куст). В зону корней можно добавить компост и золу для дополнительного питания.
— Перед укрытием куст обрабатывают железным купоросом. Это защищает растение от болезней и насекомых, которые могут пережить зиму в коре и лозах. Обрезанные и подготовленные кусты укрывают лапником, соломой или другим материалом, защищающим от холода, — рассказал Давид Алверцян.
Ранее эксперты рассказали, как защитить клубнику от вымерзания и повысить урожай в 2,5 раза.