Как правильно обрезать виноград осенью, чтобы кусты радовали урожаем

Подготовьте куст к обрезке: до начала работ кусты нужно обильно полить — для взрослого куста требуется не менее 60 литров воды. Такая подготовка помогает растению перенести обрезку без стресса.

Удалите ненужные ветки: начните с обрезки всех тонких, незрелых и поврежденных ветвей, диаметр которых меньше 3 мм. Оставляйте только крепкие и здоровые побеги.

Формируйте плодовые стрелки и сучок замещения: для плодовых стрелок обычно выбирают длинные, зрелые побеги. Каждый из них укорачивается на 6-8 почек. Сучок замещения, как уже упоминалось, должен быть короче, его оставляют на 2-3 почки.