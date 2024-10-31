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Posted 31 октября, 13:11

Published 31 октября, 13:11

Modified 31 октября, 13:13

Updated 31 октября, 13:13

Как правильно обрезать виноград осенью, чтобы кусты радовали урожаем

Как правильно обрезать виноград осенью, чтобы кусты радовали урожаем

31 октября 2024, 13:11
Фото: Изображение Midjourney. Как правильно обрезать виноград осенью, чтобы кусты радовали урожаем
Подготовка виноградных кустов к зиме — основа будущего урожая. Правильная осенняя обрезка способствует не только хорошему плодоношению, но и формированию компактного и здорового куста. Какие правила и приемы помогут садоводам добиться наилучших результатов, расскажем подробно в этом материале.

Виноград — культура, которая требует особого ухода и внимания. Пренебрежение обрезкой может привести к загущению куста, что вызовет нехватку солнца и воздуха, а следовательно, и болезни. К тому же виноград, оставленный на зиму с излишней зеленой массой, будет тратить силы не на созревание гроздей, а на рост листьев и побегов.

— Правильная осенняя обрезка позволяет винограду сосредоточить силы на зимовке, а также формировать полноценные плодоносящие побеги на следующий сезон, — отмечает Давид Алверцян, опытный садовод и блогер.

Основные принципы обрезки: что важно учитывать?

Чтобы осенняя обрезка принесла пользу, нужно соблюдать несколько ключевых правил:

  1. Удаление отслуживших и слабых ветвей: первое, что требуется сделать при обрезке — это убрать все поврежденные, засохшие, тонкие и незрелые ветки. Они не принесут урожая, но будут отнимать у куста силы.
  2. Правильное формирование плодовых звеньев: сохранение плодовых побегов — важный момент, от которого зависит количество и качество урожая в следующем сезоне.
  3. Равномерность обрезки: лучше всего, когда все плодовые стрелки обрезаны на одинаковую длину.

Как устроен виноградный куст?

Для понимания обрезки полезно разобраться, как устроен куст винограда. Эксперты канала «Виноград и Виноделие» рассказали, что куст включает в себя:

  • Штамб — основа куста, то, на чем держатся все плодовые звенья;
  • Рукава — это многолетние крепкие лозы, на которых образуются плодовые звенья;
  • Плодовые побеги, или стрелки, — те части растения, на которых на следующий год появятся грозди.

Плодовые звенья создаются из комбинации побега и так называемого «сучка замещения». Сучок замещения оставляют с 2-3 почками — из них через год разовьются новые плодоносящие ветки.

Как устроен виноградный куст?Как устроен виноградный куст?
Как устроен виноградный куст?. Фото: 1MI

Пошаговая инструкция по обрезке винограда

  1. Подготовьте куст к обрезке: до начала работ кусты нужно обильно полить — для взрослого куста требуется не менее 60 литров воды. Такая подготовка помогает растению перенести обрезку без стресса.

  2. Удалите ненужные ветки: начните с обрезки всех тонких, незрелых и поврежденных ветвей, диаметр которых меньше 3 мм. Оставляйте только крепкие и здоровые побеги.

  3. Формируйте плодовые стрелки и сучок замещения: для плодовых стрелок обычно выбирают длинные, зрелые побеги. Каждый из них укорачивается на 6-8 почек. Сучок замещения, как уже упоминалось, должен быть короче, его оставляют на 2-3 почки.

  4. Соблюдайте пропорции обрезки. После обрезки на взрослом кусте должно оставаться примерно 1/5 от всей длины ветвей, остальные 4/5 можно срезать. Например, если на рукаве есть пять побегов, то после обрезки из них оставляют один или два.

Различные методы обрезки: что выбрать?

Различные подходы к обрезке позволяют выбрать подходящий метод для каждого климата и сорта:

  • Метод Гюйо — простой способ, который подходит для новичков и для северных регионов. Он предполагает обрезку в форме веера с одним или двумя рукавами.

  • Веерная обрезка — популярный метод для областей с суровыми зимами. При такой формировке оставляют от трех до пяти плодовых рукавов, которые образуют веерообразную структуру.

  • Кордон Беликовой — удобен для выращивания винограда на небольших участках. Позволяет располагать кусты в тесной посадке (около метра между кустами).

Различные методы обрезки: что выбрать?Различные методы обрезки: что выбрать?
Различные методы обрезки: что выбрать?. Фото: Изображение Midjourney

Когда и как лучше обрезать?

Обрезка винограда проводится после полного опадения листвы, когда куст «засыпает» и останавливается сокодвижение. Это обычно происходит в октябре–ноябре, но в холодных регионах с ранними заморозками обрезку лучше проводить весной, чтобы растение не пострадало от низких температур.

Уход за виноградом после обрезки: что сделать для успешной зимовки?

После обрезки важно не забыть подготовить виноград к зиме. Кусты поливают и удобряют фосфорными и калийными удобрениями (например, 40 г суперфосфата и 30 г калимагнезии на куст). В зону корней можно добавить компост и золу для дополнительного питания.

— Перед укрытием куст обрабатывают железным купоросом. Это защищает растение от болезней и насекомых, которые могут пережить зиму в коре и лозах. Обрезанные и подготовленные кусты укрывают лапником, соломой или другим материалом, защищающим от холода, — рассказал Давид Алверцян.
Как обрезка винограда превращает его в произведение садового искусства
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