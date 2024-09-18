mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 10:30

Published 18 сентября, 10:30

Modified 18 сентября, 10:30

Updated 18 сентября, 10:30

Как подготовить клубничные плантации в сентябре для богатого урожая в следующем году

Как подготовить клубничные плантации в сентябре для богатого урожая в следующем году

18 сентября 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney
Как подготовить клубничные плантации в сентябре для богатого урожая в следующем году
Сентябрь — это ключевой месяц для садоводов, которые хотят наслаждаться богатым урожаем клубники в следующем году. Если вы планируете обновить или заложить новую плантацию, следуйте этим рекомендациям, чтобы ваши усилия не пропали даром.

Перед тем как приступить к пересадке усов клубники, важно тщательно спланировать процесс, учитывая несколько ключевых факторов, о которых рассказал Алексей, опытный садовод и блогер канала «Сад и огород».

Оптимальное время для этой операции приходится на конец августа или начало сентября, когда до первых заморозков остается достаточно времени (около месяца) для того, чтобы растения успели хорошо укорениться. Погодные условия также играют решающую роль: идеально пересаживать клубнику в прохладные и пасмурные дни, чтобы минимизировать стресс для растений.

Выбор места для новой посадки не менее важен. Клубника предпочитает солнечные и хорошо освещенные участки, избегая тени от деревьев или строений. Тень может значительно снизить урожайность и ухудшить вкус ягод, делая их более кислыми.

Схема посадки клубники

Когда вы высаживаете усы, важно помнить о правильной схеме посадки. Клубника любит пространство, поэтому между кустами оставляйте 30 см, а между рядами — 65 см. Если вы планируете в будущем укоренять усы на этой же грядке, увеличьте расстояние между рядами до 90 см.

— Почва должна быть плодородной. Перед посадкой внесите перепревший навоз (15 литров на 1 м²) и суперфосфат (70 граммов на 1 м²). Лучше всего делать это осенью, чтобы к весне удобрения стали доступными для корней, — советует блогер.
Схема посадки клубникиСхема посадки клубники
Схема посадки клубники. Фото: 1MI

Стимуляторы и полив клубники

Для ускорения укоренения используйте стимуляторы корнеобразования, такие как Корневин или Гетороауксин. Полив играет критическую роль. Поливайте почву до и после посадки усов, чтобы растения лучше прижились. Особенно это важно для саженцев с открытой корневой системой.

— До посадки усов хорошенько поливайте лунку, после посадки поливайте снова. Желательно сами саженцы до посадки на постоянное место несколько часов выдержать в воде, чтобы они напитались влагой, — рекомендует эксперт.

Глубина посадки и уход за саженцами

Важно не покрывать точку роста землей при поливе. Если это произошло, аккуратно очистите почву от корневой шейки. Успех пересадки также зависит от подготовки посадочного материала.

Выбирайте здоровые растения и подрезайте корешки до 5 см. Это стимулирует растения к активному формированию новой корневой системы. Удалите часть листвы, оставив только 2-3 листовые пластины, чтобы сбалансировать верх и низ растения.

Уход за плантацией осенью

Вносите удобрения трижды за сезон: ранней весной, после плодоношения и в конце августа. Для ремонтантных сортов подкормки нужны чаще, в том числе после каждой волны цветения и плодоношения.

Инструкция по применению древесной золы

  1. Подготовка раствора древесной золы: возьмите 1 литр древесной золы. Разведите золу в 10 литрах теплой воды, тщательно перемешивая до получения однородного раствора. Дайте раствору настояться в течение 1-2 суток. После настаивания разведите полученный концентрат в соотношении 1:2 с чистой водой (т.е. 1 часть настоя золы на 2 части воды).
  2. Полив клубники раствором древесной золы: равномерно полейте под корень каждого растения приготовленным раствором. Норма полива — около 1-2 литров раствора на куст. Проводите полив 1-2 раза в месяц в период вегетации (с мая по август).
Инструкция по применению древесной золыИнструкция по применению древесной золы
Инструкция по применению древесной золы. Фото: Изображение Midjourney

Инструкция по применению кислот или уксуса для улучшения усвоения фосфора:

  1. Подготовка: для раствора с лимонной кислотой возьмите 1 столовую ложку кислоты и разведите ее в 10 литрах воды. Для раствора с уксусом возьмите 250 мл 9% уксуса и разведите его в 10 литрах воды.
  2. Полив клубники раствором кислоты: полейте под корень каждого растения раствором лимонной кислоты или уксуса. Норма полива — около 0.5-1 литра раствора на куст. Проводите полив 1 раз в 2-3 недели в начале вегетационного периода (апрель–май).

Примечание:

  • Перед применением растворов рекомендуется провести тест на кислотность почвы, чтобы убедиться в необходимости их использования.
  • Следите за тем, чтобы растворы не попадали на листья растений, чтобы избежать их ожогов.

Сидераты и санитарная обрезка

Посев сидератов, таких как гречиха или зерновые, поможет обогатить почву питательными элементами. Даже горчица успеет созреть и оздоровить грунт от патогенов.

После плодоношения не забывайте о плантации: поливайте кустики и проводите санитарную обрезку, удаляя пораженные листья. Если кусты выглядят нездоровыми, удаляйте их полностью.

Профилактика болезней и вредителей

  • Обработка фунгицидами: примените контактные средства, такие как Алирин или ХОМ, для защиты растений от грибковых заболеваний. Это поможет предотвратить развитие болезней в период покоя растений.
  • Борьба с паутинным клещом: используйте акарициды, например, Клещевит или Фитоверм, для контроля популяции паутинного клеща. Эти препараты эффективно уничтожают вредителей и предотвращают их дальнейшее размножение.
  • Меры при массовом поражении: в случае серьезного заражения рекомендуется применить Фуфанон Нова — инсектицид широкого спектра действия, который поможет избавиться от многих видов вредителей.
Не оставляйте малину без внимания осенью: совет эксперта как подготовить кусты к зиме
Узнать подробнее
Читайте также:
Клубника: эксперт дал советы по уходу за ягодой в августе и осенью после плодоношенияОсенняя обрезка крыжовника: секреты увеличения урожая на 30%Осенняя обработка смородины, которая утраивает урожай
#Ольга Харина#Огород#Фрукты#Ягоды#Дом и сад#Огороды#Овощи и фрукты
Подпишитесь
Популярное