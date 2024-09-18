Как подготовить клубничные плантации в сентябре для богатого урожая в следующем году

Posted 18 сентября, 10:30
Published 18 сентября, 10:30
Modified 18 сентября, 10:30
Updated 18 сентября, 10:30
Перед тем как приступить к пересадке усов клубники, важно тщательно спланировать процесс, учитывая несколько ключевых факторов, о которых рассказал Алексей, опытный садовод и блогер канала «Сад и огород».
Оптимальное время для этой операции приходится на конец августа или начало сентября, когда до первых заморозков остается достаточно времени (около месяца) для того, чтобы растения успели хорошо укорениться. Погодные условия также играют решающую роль: идеально пересаживать клубнику в прохладные и пасмурные дни, чтобы минимизировать стресс для растений.
Выбор места для новой посадки не менее важен. Клубника предпочитает солнечные и хорошо освещенные участки, избегая тени от деревьев или строений. Тень может значительно снизить урожайность и ухудшить вкус ягод, делая их более кислыми.
Когда вы высаживаете усы, важно помнить о правильной схеме посадки. Клубника любит пространство, поэтому между кустами оставляйте 30 см, а между рядами — 65 см. Если вы планируете в будущем укоренять усы на этой же грядке, увеличьте расстояние между рядами до 90 см.
— Почва должна быть плодородной. Перед посадкой внесите перепревший навоз (15 литров на 1 м²) и суперфосфат (70 граммов на 1 м²). Лучше всего делать это осенью, чтобы к весне удобрения стали доступными для корней, — советует блогер.
Для ускорения укоренения используйте стимуляторы корнеобразования, такие как Корневин или Гетороауксин. Полив играет критическую роль. Поливайте почву до и после посадки усов, чтобы растения лучше прижились. Особенно это важно для саженцев с открытой корневой системой.
— До посадки усов хорошенько поливайте лунку, после посадки поливайте снова. Желательно сами саженцы до посадки на постоянное место несколько часов выдержать в воде, чтобы они напитались влагой, — рекомендует эксперт.
Важно не покрывать точку роста землей при поливе. Если это произошло, аккуратно очистите почву от корневой шейки. Успех пересадки также зависит от подготовки посадочного материала.
Выбирайте здоровые растения и подрезайте корешки до 5 см. Это стимулирует растения к активному формированию новой корневой системы. Удалите часть листвы, оставив только 2-3 листовые пластины, чтобы сбалансировать верх и низ растения.
Вносите удобрения трижды за сезон: ранней весной, после плодоношения и в конце августа. Для ремонтантных сортов подкормки нужны чаще, в том числе после каждой волны цветения и плодоношения.
Примечание:
Посев сидератов, таких как гречиха или зерновые, поможет обогатить почву питательными элементами. Даже горчица успеет созреть и оздоровить грунт от патогенов.
После плодоношения не забывайте о плантации: поливайте кустики и проводите санитарную обрезку, удаляя пораженные листья. Если кусты выглядят нездоровыми, удаляйте их полностью.
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