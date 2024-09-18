Как подготовить клубничные плантации в сентябре для богатого урожая в следующем году

Оптимальное время для этой операции приходится на конец августа или начало сентября, когда до первых заморозков остается достаточно времени (около месяца) для того, чтобы растения успели хорошо укорениться. Погодные условия также играют решающую роль: идеально пересаживать клубнику в прохладные и пасмурные дни, чтобы минимизировать стресс для растений.