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Posted 9 ноября, 05:50

Published 9 ноября, 05:50

Modified 9 ноября, 08:07

Updated 9 ноября, 08:07

Что подарить в День матери

Что подарить в День матери

9 ноября 2024, 05:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Праздник
Что подарить в День матери? Подробно о том, как поздравить близкого человека, практичные советы, цены, варианты.

Когда празднуется День матери в 2024 году

День матери — самый трогательный праздник, он отмечается в нашей стране каждое последнее воскресенье ноября, в этом году — 24 ноября. День матери празднуют с 1998 года Указом президента Российской Федерации Ельцина «О Дне матери» по инициативе Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодёжи Цель — формирование и сохранение традиции бережного отношения к женщинам — матерям.

Кого поздравить в День матери

Если 8 марта традиционный праздник всех представительниц прекрасного пола, то в День матери поздравляют мам и беременных женщин. Пока в России нет четко обозначенных традиций в этот день. Но каждый может поздравить свою маму, бабушку, тещу и свекровь — ведь все они мамы.

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Подарок своими руками в День матери

Символ праздника в нашей стране — незабудка. Нежный цветок, символ постоянства, любви и преданности, также еще один символ Дня матери — плюшевый мишка с незабудкой. Малыши в детских садах и ученики начальных классов в школах делают подарки для мам своими руками: открытки, поделки из разны материалов с незабудками.

Что подарить на День матери

Взрослым, важно не забыть об этом Дне, поэтому лучше подготовится заранее. Даже если вы живете очень далеко, это не препятствие в мире современных возможностей.

Какие цветы дарить на День материКакие цветы дарить на День матери
Какие цветы дарить на День матери. Фото: 1MI

Цветы в День матери

Заранее можно заказать доставку цветов. Предложений в Уфе очень много.

Цены за готовый букет на сайтах от 2,5 тысяч рублей.

Доставка цветов на День материДоставка цветов на День матери
Доставка цветов на День материДоставка цветов на День матери
Доставка цветов на День матери. Фото: ufa.flor2u.ru

Подарочная корзина с фруктами

Можно заказать корзину с фруктами, сладостями, чаем. Продавцы интернет магазинов предлагают множество различных вариантов, правда, цены кусаются.

Подарок в День материПодарок в День матери
Подарок в День матери. Фото: ufa.tribuketa.ru

Но если есть желание и время, вполне возможно собрать такую корзину, поднос, или просто симпатичную коробку самим. Купить все необходимое с учетом вкусовых предпочтений мамы и красиво оформить. Выйдет дешевле, а вы вложите свою любовь в подарок для мамы.

Подарочная корзинаПодарочная корзина
Подарочная корзина. Фото: wildberries.ru
— Моя мама радуется любому подарку, только ворчит, что я зря трачусь на цветы и сладости. Она считает что это бесполезная трата денег. Цветы завянут, а сладкое ей нельзя. Теперь на праздники мы ходим в разные рестораны, благо в Уфе мест, где можно посидеть с семьей достаточно. А вместо цветов покупаю ей подарочную корзину хорошего чая, — Айнур, Уфа.

Сертификат на покупку в маркетплейсе

Универсальный подарок — сертификат на покупку в любой маркетплейс. Его просто оформить, не выходя из дома, а мама сделает свой выбор сама. Выбор на торговых интернет-площадках огромный.

Подарок мамеПодарок маме
Подарок мамеПодарок маме
Подарок маме. Фото: wildberries.ru

Сертификат в магазин

Наверняка вы знаете, где делает покупки ваша мама для себя лично. Почти в каждом обычном магазине сейчас продаются подарочные сертификаты. Если покупки в маркетплейсах не походят то, сертификат в любимый мамин магазин станет приятным подарком.

Подарок на День мамыПодарок на День мамы
Подарок на День мамы. Фото: goldapple.ru
— Мы ежегодно отмечаем День матери все большой семьей у нашей любимой няняй. За одним столом собираются: два сына и две дочери с женами и мужьями, 11 внуков и одина правнучка. Накрывается большой богатый стола, каждая семья привозит свое фирменное блюдо, а няняй печет самый вкусный на свете зур бэлиш. Это очень важный день в году, день чтобы еще раз проявить свою благодарность и к любовь маме, — Альфира, Стерлитамак.

День матери — это самый светлый праздник. У каждого есть мама. Этот день — прекрасная возможность выразить свою любовь и благодарность за заботу, терпение и безграничную любовь нашим самым лучшим мамам. Можно приготовить праздничный обед и сказать добрые слова мамам в кругу семьи, можно пригласить в ресторан, заказать дорогой букет или сделать подарок своими руками. Все зависит от желания и финансовых возможностей. Важно помнить — каждой маме очень нужно внимание ребенка, и неважно сколько ему лет.

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