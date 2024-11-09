Что подарить в День матери

Posted 9 ноября, 05:50
Published 9 ноября, 05:50
Modified 9 ноября, 08:07
Updated 9 ноября, 08:07
День матери — самый трогательный праздник, он отмечается в нашей стране каждое последнее воскресенье ноября, в этом году — 24 ноября. День матери празднуют с 1998 года Указом президента Российской Федерации Ельцина «О Дне матери» по инициативе Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодёжи Цель — формирование и сохранение традиции бережного отношения к женщинам — матерям.
Если 8 марта традиционный праздник всех представительниц прекрасного пола, то в День матери поздравляют мам и беременных женщин. Пока в России нет четко обозначенных традиций в этот день. Но каждый может поздравить свою маму, бабушку, тещу и свекровь — ведь все они мамы.
Символ праздника в нашей стране — незабудка. Нежный цветок, символ постоянства, любви и преданности, также еще один символ Дня матери — плюшевый мишка с незабудкой. Малыши в детских садах и ученики начальных классов в школах делают подарки для мам своими руками: открытки, поделки из разны материалов с незабудками.
Взрослым, важно не забыть об этом Дне, поэтому лучше подготовится заранее. Даже если вы живете очень далеко, это не препятствие в мире современных возможностей.
Заранее можно заказать доставку цветов. Предложений в Уфе очень много.
Цены за готовый букет на сайтах от 2,5 тысяч рублей.
Можно заказать корзину с фруктами, сладостями, чаем. Продавцы интернет магазинов предлагают множество различных вариантов, правда, цены кусаются.
Но если есть желание и время, вполне возможно собрать такую корзину, поднос, или просто симпатичную коробку самим. Купить все необходимое с учетом вкусовых предпочтений мамы и красиво оформить. Выйдет дешевле, а вы вложите свою любовь в подарок для мамы.
— Моя мама радуется любому подарку, только ворчит, что я зря трачусь на цветы и сладости. Она считает что это бесполезная трата денег. Цветы завянут, а сладкое ей нельзя. Теперь на праздники мы ходим в разные рестораны, благо в Уфе мест, где можно посидеть с семьей достаточно. А вместо цветов покупаю ей подарочную корзину хорошего чая, — Айнур, Уфа.
Универсальный подарок — сертификат на покупку в любой маркетплейс. Его просто оформить, не выходя из дома, а мама сделает свой выбор сама. Выбор на торговых интернет-площадках огромный.
Наверняка вы знаете, где делает покупки ваша мама для себя лично. Почти в каждом обычном магазине сейчас продаются подарочные сертификаты. Если покупки в маркетплейсах не походят то, сертификат в любимый мамин магазин станет приятным подарком.
— Мы ежегодно отмечаем День матери все большой семьей у нашей любимой няняй. За одним столом собираются: два сына и две дочери с женами и мужьями, 11 внуков и одина правнучка. Накрывается большой богатый стола, каждая семья привозит свое фирменное блюдо, а няняй печет самый вкусный на свете зур бэлиш. Это очень важный день в году, день чтобы еще раз проявить свою благодарность и к любовь маме, — Альфира, Стерлитамак.
День матери — это самый светлый праздник. У каждого есть мама. Этот день — прекрасная возможность выразить свою любовь и благодарность за заботу, терпение и безграничную любовь нашим самым лучшим мамам. Можно приготовить праздничный обед и сказать добрые слова мамам в кругу семьи, можно пригласить в ресторан, заказать дорогой букет или сделать подарок своими руками. Все зависит от желания и финансовых возможностей. Важно помнить — каждой маме очень нужно внимание ребенка, и неважно сколько ему лет.