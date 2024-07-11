Как выбрать арбуз без нитратов в июле: советы и хитрости

Для покупки в июле, когда местный урожай еще не созрел, лучше обратить внимание на импортную продукцию. Основными поставщиками в это время являются Казахстан и Иран. Арбузы из этих стран уже созрели и готовы к продаже. Они могут немного подорожать по сравнению с местными в августе, но зато обеспечат возможность купить эту ягоду раньше начала основного сезона урожая.