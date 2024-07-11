Как выбрать арбуз без нитратов в июле: советы и хитрости

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Выбор арбуза — это целое искусство, особенно в июле, когда рынок только начинает наполняться свежими ягодами и фруктами. Многие боятся нарваться на нитраты или недозрелые плоды. Мы расскажем, на что обратить внимание и как избежать ошибок при покупке.
В период массового сбора урожая, который приходится в России на август и начало сентября, цены на отечественные арбузы демонстрируют заметное снижение в связи с увеличением предложения на рынке. Фермеры собирают плоды прямо с полей, и продавцы могут предложить свежие и сочные ягоды по доступным ценам. Это идеальное время для тех, кто хочет попробовать этот летний фрукт, не переплачивая.
Для покупки в июле, когда местный урожай еще не созрел, лучше обратить внимание на импортную продукцию. Основными поставщиками в это время являются Казахстан и Иран. Арбузы из этих стран уже созрели и готовы к продаже. Они могут немного подорожать по сравнению с местными в августе, но зато обеспечат возможность купить эту ягоду раньше начала основного сезона урожая.
Так как сезон летних фруктов в России стартует в июле, и некоторые покупатели обеспокоены тем, что первые плоды могут быть насыщены нитратами. Эти химические вещества применяются для ускорения развития растений, а их чрезмерное содержание может иметь негативные последствия для здоровья. Однако, прежде чем поддаваться панике и искать нитратомер, следует сохранять спокойствие.
Несмотря на распространенное убеждение, арбузы не представляют опасности с точки зрения содержания нитратов. Нитраты — питательные вещества и к моменту сбора урожая их уровень должен быть нулевым, поскольку они уже были использованы для роста плода.
— Согласно исследованиям ученых ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» специализирующихся на вопросах правильного питания, в мировой практике никогда не было зарегистрировано случаев отравления людей нитратами, содержащимися в бахчевых культурах, фруктах или овощах. Часто то, что ошибочно считают отравлением нитратами, на самом деле является диареей, вызванной чрезмерным потреблением клетчатки (в России принято употреблять арбузы в больших количествах, а клетчатка, содержащаяся в них, обладает слабительным действием), или же кишечным расстройством, вызванным бактериями, находящимися на немытой поверхности плода, — рассказывает Ирина Козий, генеральный директор ягодного союза.
Зрелый плод можно распознать по нескольким признакам. Прежде всего, он должен иметь ярко-желтое пятно на кожуре — место, где полосатый шар соприкасался с почвой. Чем ярче пятно, тем больше солнечного света получило растение, что указывает на более сладкую мякоть.
Во-вторых, обратите внимание на звук. Постучите: глухой звук — перезрелый, а звонкий — на недозрелый. Зрелый арбуз издаст глубокий, резонирующий звук. При сдавливании может слегка потрескивать.
— Приведем универсальные характеристики спелого, но неперезревшего арбуза. Качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым. В процессе созревания корочка становится более матовой, — рассказывают в Роскачестве.
При выборе зеленого гиганта следует учесть ряд важных аспектов, обеспечивающих его свежесть и превосходные качества. Во-первых, избегайте трещин или надрезов. Такие повреждения могут быть признаком начинающейся гнили или входа микроорганизмов в плод, что увеличивает риск пищевого отравления.
Предпочтение следует отдавать ягоде с гладкой и целой кожурой, без видимых дефектов. Это поможет избежать попадания микроорганизмов во внутреннюю часть плода, где они могут активно размножаться. Также старайтесь не просить продавца разрезать арбуз для осмотра мякоти, так как это также может увеличить риск загрязнения.
Спелый арбуз лучше всего хранить в прохладном и сухом месте. Идеальная температура для хранения составляет около 10-12 градусов Цельсия. Это поможет сохранить его свежесть и вкус на протяжении нескольких дней. Важно избегать хранения в холодильнике, так как низкая температура может повредить его структуру и сделать мякоть водянистой.
Если водяной фрукт уже разрезан, его необходимо сразу убрать в холодильник. Разрезанный плод быстрее теряет влагу и подвержен бактериальной порче. Храните разрезанный арбуз в плотно закрытой контейнере или пленке, чтобы предотвратить высыхание и попадание воздуха максимум два-три дня. После этого срока его качество и безопасность могут быть под вопросом.
Приобретенный арбуз, оказавшийся лишенным сладости или чрезмерно созревшим, подлежит возврату.
— Согласно положениям Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», продавец обязан предоставить потребителю товар, соответствующий требованиям качества, — указывает Игорь Поздняков, заместитель начальника отдела Роскачества по защите прав потребителей
Если вы обнаружили арбуз ненадлежащего качества, предпримите следующие шаги: