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Posted Сегодня, 17:49

Published Сегодня, 17:49

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Updated Сегодня, 17:51

Щупать глазами советуют в Башкирии

Щупать глазами советуют в Башкирии

27 июня 2024, 17:49
Фото: Тelegram-канал Роспотребнадзора Республики Башкортостан
Наглядные рекомендации после череды отравлений в регионе дают санитарные врачи через Telegram-канал Роспотребнадзора Республики Башкортостан.

Серия сообщений о пищевых отравлениях потрясла Башкирию во второй половине июня 2024 года. Это и доведшая жителя Ишимбая до комы шаурма из антисанитарного киоска, и массовое отравление детей тефтелями на семейном обеде. Все эти случаи санитарные врачи Башкирии не оставляют без внимания. Если в первой истории точку уже поставил суд и назначил компенсацию в ₽800 000, то по второму ЧП пока только ведётся проверка.

А пока она не закончена сотрудники Роспотребнадзора Башкирии решили заняться профилактикой сезонных отравлений в регионе. Они выпустили красочную памятку, касающуюся покупки овощей и фруктов в нестационарных торговых точках. Ярче всего выглядит слайд с рекомендацией «Щупать глазами». Роспотребнадзор выпустил памятку в своем Telegram-канал, Mkset дублирует слайды в галерее ниже на случай перебоев в работе сервиса.

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