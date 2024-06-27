Щупать глазами советуют в Башкирии

Серия сообщений о пищевых отравлениях потрясла Башкирию во второй половине июня 2024 года. Это и доведшая жителя Ишимбая до комы шаурма из антисанитарного киоска, и массовое отравление детей тефтелями на семейном обеде. Все эти случаи санитарные врачи Башкирии не оставляют без внимания. Если в первой истории точку уже поставил суд и назначил компенсацию в ₽800 000, то по второму ЧП пока только ведётся проверка.